Premiér:SR má vo svete dobré meno, nestráca dôveru západných partnerov

Bratislava 8. marca (TASR) - Slovensko má vo svete veľmi dobré meno. Vedia, že sme konštruktívni hráči, ktorí však bojujú za svoje národnoštátne záujmy. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to vyhlásil v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Odmieta kritiku opozície v súvislosti s krokmi europoslancov Ľuboša Blahu a Erika Kaliňáka (obaja Smer-SD). Nemyslí si, že by preto Slovensko strácalo dôveru západných partnerov.



"Keby sme nemali dôveru západných partnerov, tak sa mi jednoducho nepodarí dosiahnuť to, čo sme dosiahli teraz v rámci Európskej únie," skonštatoval premiér. Zdôraznil, že komunikácia a dialóg sú pre riešenie konfliktov dôležité. Nebude preto kolegom vyčítať, že robia politiku na všetky štyri svetové strany a ani ich korigovať.



Vyjadrenie Kaliňáka v súvislosti s vojnou na Ukrajine označil za cynickú poznámku. "On to povedal veľmi jasne, že je proti tomu, aby sa Ukrajina vzdávala atď. Lenže stále tu niekto vytvára obraz, že tí Rusi, o ktorých všetci tvrdíte, že nie sú schopní obsadiť poľnú cestu, zrazu obsadia celú Európu. Čiže vyjadrenie Erika Kaliňáka vnímam ako cynickú poznámku, on ju tak označil ako cynickú poznámku a v tomto duchu ju treba interpretovať," povedal premiér s tým, že europoslanec má naďalej jeho podporu.



V diskusii tiež potvrdil, že sa v máji chce zúčastniť na oslavách 80. výročia konca 2. svetovej vojny v Moskve. "Najväčšiu obeť a najväčšiu zásluhu na víťazstve nad fašizmom a víťazstve v druhej svetovej vojne má Sovietsky zväz a ja preto cítim povinnosť tam 9. mája ísť a poďakovať," povedal.



Fico zároveň zopakoval, že závery tohtotýždňového európskeho samitu v súvislosti s pomocou Európskej únie (EÚ) Ukrajine nepriniesli nič nové. "Hovoria, že kto chce dobrovoľne na bilaterálnej báze pomáhať Ukrajine, tak môže robiť, naša politika je v tomto jasná, žiadne peniaze, žiadne zbrane na Ukrajinu. Pomáhame humanitárne," zdôraznil. SR podľa neho dosiahla diplomatický úspech, pokiaľ ide o tranzit plynu a otázky obnovenia obranyschopnosti EÚ.