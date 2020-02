Premiér:Štát si môže zvýšenie prídavku na dieťa a 13. dôchodok dovoliť

Bratislava 12. februára (TASR) - Slovensko si môže zvýšenie prídavku na dieťa či zavedenie 13. dôchodku dovoliť. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že by mali byť financované z lepšieho výberu daní, ako aj škrtaním niektorých výdavkov v rámci kapitol. Opozícii ide podľa neho len o to, aby sa akýmkoľvek spôsobom chopila moci a jej poslanci si sadli na ministerské miesto. Opozícia podľa neho nebola schopná prijímať opatrenia v prospech ľudí.