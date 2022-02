Premiér:Svetový deň boja proti rakovine nám pripomína vzácnosť zdravia

Bratislava 4. februára (TASR) - Svetový deň boja proti rakovine každý rok 4. februára pripomína, aké je naše zdravie vzácne a krehké. Uviedol to na sociálnej sieti predseda vlády Eduard Heger (OĽANO).



Na Slovensku ročne podľa slov premiéra pribudne viac ako 30.000 chorých na rakovinu. "Takmer každá rodina vie, aké je to mať onkopacienta alebo prísť pre rakovinu o blízkeho," skonštatoval.



Chrániť si zdravie by malo podľa Hegera byť prioritou každého z nás. "Prevencia išla počas pandémie do úzadia, ale zachraňuje životy aj v prípade onkologických ochorení. Venujte jej, prosím, dostatočnú pozornosť a choďte na preventívne prehliadky či onkologické skríningy," povedal. Ako ďalej doplnil, včasná diagnostika a liečba môžu ľudí zachrániť.