Premiér: Výrobca vakcíny Sputnik je ochotný celú zmluvu zrušiť

Bratislava 4. marca (TASR) - Výrobca vakcíny Sputnik V je ochotný ešte dnes zrušiť celú zmluvu na zabezpečenie dvoch miliónov vakcín, a to bez akýchkoľvek sankcií voči Slovensku. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval na sociálnej sieti. Koaličných partnerov i verejnosť požiadal, aby sa rýchlo vyjadrili.



Oficiálnu ponuku dostal premiér podľa svojich slov v stredu (3. 3.) večer v súvislosti s hrozbou rozpadu vlády na Slovensku, ktorá prišla po nákupe ruskej vakcíny. "Osobne ich plne chápem, ak by som bol na ich mieste, tiež by mi bolo nepríjemné, ak by môj liek, ktorý zachraňuje životy, niekto zneužíval na politické zápasy. Tým dupľom, ak 40 iných krajín prosí o čím skoršie dodávky," poznamenal Matovič.



V koalícii je už dlhší čas napätie, pnutie teraz vyvolal nákup vakcín Sputnik V.



Koaličné strany SaS a Za ľudí otvorili po nákupe tému rekonštrukcie vlády. Debate je po stredajšom rokovaní vládnej koalície predbežne naklonené aj hnutie Sme rodina. Koaliční partneri sa zhodujú, že nechcú predčasné voľby.