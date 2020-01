Premiér: Vyzývam organizátorov protestov,aby odišli z ciest a rokovali

Liptovský Mikuláš 10. januára (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzýva organizátorov protestov i tých, ktorí svojimi nákladnými vozidlami blokujú cesty na Slovensku, aby z nich odišli a vrátili sa za rokovací stôl. Premiér to povedal v piatok na tlačovej konferencii v Liptovskom Mikuláši.



"Rokovací stôl u ministra financií je otvorený. Čaká na to, aby sa za múrmi ministerstva viedla odborná diskusia. Ale nikto si nemôže postaviť svoje podmienky, z ktorých nemieni cúvnuť. Nikto nemôže bohapusto vydierať štát len preto, že sa mu nepozdávajú daňové sadzby, ktoré musí platiť za motorové vozidlá," uviedol Pellegrini pre médiá.



Premiér poukázal na to, že tieto aktivity sú reprezentované zatiaľ len časťou prepravcov. Zdôraznil, že slovenskí prepravcovia sú združení aj v iných reprezentatívnych organizáciách, s ktorými štát permanentne rokuje. Podľa Pellegriniho únia prepravcov ohlásila štrajk napriek tomu, že diskusie s ministrami dopravy aj financií sú. Považuje za zvláštne, že aj napriek vôli rokovať a ponúknuť určité zníženie daní z motorových vozidiel sa títo dopravcovia nesnažia uvoľniť cesty. "Naďalej obťažujú slovenských občanov. Obťažujú tých, ktorí sa potrebujú dostať domov. Robia si z občanov Slovenska rukojemníkov len pre svoje úzke ciele a záujmy, ktoré majú," vyhlásil.



"Ak som to správne pochopil, Česmad je ochotný rokovať a pristúpiť na niektoré riešenia, ktoré vláda ponúka. Naopak, táto druhá skupina ľudí, ktorí reprezentujú jeden výsek prepravcov, si chce z toho robiť viac politiku ako riešiť skutočné problémy," zhodnotil Pellegrini.



Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) konštatuje, že štrajk považuje za krajné riešenie, a hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Od predstaviteľov štátu očakáva riešenia, a to 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta. Požadovala rokovanie s vládou SR o predložených požiadavkách.



Ministerstvo financií SR ponúka autodopravcom zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 %. Zároveň prepočíta, aký dosah na rozpočet by malo zrušenie zdaňovania vreckového pri zahraničných pracovných cestách. V prípade minimálneho vplyvu predloží rezort financií tento návrh spolu so znížením cestnej dane na januárovú schôdzu Národnej rady (NR) SR.