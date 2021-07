Premiér:Zlato pre Rehák Štefečekovú potvrdilo, že Slovensko má talenty

Bratislava 29. júla (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) zagratuloval strelkyni Zuzane Rehák Štefečekovej, ktorá v Tokiu získala vo štvrtok zlatú olympijskú medailu v trape a v novom systéme súťaže stanovila olympijský rekord.



"Krásny úspech, ktorý opätovne potvrdil, že na Slovensku máme športové talenty. Držím palce aj ostatným športovcom a ďakujem im za reprezentáciu Slovenska," uviedol predseda vlády.



Rehák Štefečeková získala vo štvrtok zlatú olympijskú medailu v trape. Pre slovenskú výpravu vybojovala prvý cenný kov na hrách v Tokiu. Pre Rehák Štefečekovú je to najvýraznejší úspech v kariére a tretia medaila z OH. V rovnakej disciplíne získala striebro v roku 2008 v Pekingu i v roku 2012 v Londýne.







Boris Kollár zagratuloval k zisku zlatej medaily Z. Rehák Štefečekovej



Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) na sociálnej sieti zagratuloval a poďakoval sa strelkyni Zuzane Rehák Štefečekovej, ktorá získala vo štvrtok zlatú olympijskú medailu v trape a podarilo sa jej prekonať aj svetový rekord v kvalifikácii.







Novej olympijskej víťazke zablahoželal aj minister vnútra SR Roman Mikulec, ktorý pripomenul, že Rehák Štefečeková je reprezentantka Športového centra polície. "Zuzka podala neuveriteľný a vyrovnaný výkon," uviedol Mikulec, ktorý verí, že ďalší úspech by mohla trojnásobná olympijská medailistka pridať v sobotu, keď sa predstaví s Erikom Vargom v disciplíne trap mix.







K. Kučera aj B. Gröhling ocenili úspech Z. Rehák Štefečekovej



Víťazstvo strelkyne Zuzany Rehák Štefečekovej, ktorá v Tokiu získala vo štvrtok zlatú olympijskú medailu v trape, je fantastický úspech slovenského športu v streľbe. Uviedol to splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera (OĽANO).



"Obrovská gratulácia našej slovenskej trapistke Zuzke Rehák Štefečekovej za zlatú olympijskú medailu a za prekonanie svetového a olympijského rekordu v kvalifikácii," uviedol Kučera. Poznamenal, že sledoval finále s napätím v ranných hodinách nášho času aj so svojou štvorročnou dcérkou. "Teším sa na ďalšie boje, skvelé výkony a držím palce všetkým reprezentantom Slovenska," dodal.



Strelkyni k úspechu zablahoželal aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Na sociálnej sieti ocenil jej výkon aj prekonanie svetového rekordu.