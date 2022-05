Vláda prerokuje protiinflačnú pomoc, pri opatreniach panuje nezhoda

Bratislava 18. mája (TASR) – Prídavok na dieťa za máj sa má jednorazovo zvýšiť na sumu 100 eur. Počíta s tým nariadenie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré má v stredu prerokovať vláda. Cieľom je pomôcť rodinám s nezaopatrenými deťmi pri prudkom náraste cien. Na tomto návrhu vo vládnej koalícii panuje zhoda.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) opakovane avizoval, že na vládu predloží aj ďalšie opatrenia, zamerané na podporu rodín s deťmi. Plánuje zvýšiť detské prídavky, daňový bonus na dieťa a zaviesť podporu služieb pre deti, tzv. krúžkovné. S týmto plánom nesúhlasí koaličná SaS, ktorá kritizuje, že opatrenia budú drahé a majú byť financované zvyšovaním daní či znížením budúcich príjmov samospráv.



Členské štáty EÚ by mali znižovať množstvo odpadu z plastových obalov. Vyplýva to z materiálu Ministerstva financií (MF) SR Návrh systému riadenia vlastného zdroja EÚ založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov v SR, o ktorom má kabinet tiež diskutovať.



Rada vlády pre prevenciu kriminality bude mať vzhľadom na zmeny vo viacerých funkciách nových členov. Obsadenie rady má doplniť štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Tomáš Oparty, štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Lenka Dunajová Družkovská, policajný prezident Štefan Hamran a Tomáš Abel za Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Vyplýva to z materiálu, ktorý na rokovanie kabinetu predkladá minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).