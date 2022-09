Prerozdeľovací mechanizmus poistného by sa mohol zmeniť

Bratislava 20. septembra (TASR) - Spôsob prerozdeľovania peňazí z poistného medzi zdravotnými poisťovňami by sa mohol zmeniť. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa zároveň mení aj zákon o poisťovníctve a zákon o zdravotných poisťovniach. Národná rada (NR) SR návrh v utorok posunula do druhého čítania.



"Účelom je rozšírenie súčasného prerozdeľovacieho mechanizmu o nové indexy rizika, ktoré dokážu lepšie zachytiť predpokladané budúce náklady na zdravotnú starostlivosť, a tak zefektívniť, respektíve vyrovnať rozdiely medzi poistnými kmeňmi jednotlivých zdravotných poisťovní (ZP)," ozrejmilo v návrhu Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Medzi nové parametre patria diagnosticko-nákladové skupiny (DCG) či spotreba zdravotníckych pomôcok.



Zmeniť sa má aj základ ročného prerozdeľovania poistného z 95 percent na 96 percent povinného poistného po odpočítaní nadlimitnej sumy za všetkých poistencov zdravotnej poisťovne na základe úspešnosti výberu poistného, píše sa v materiáli. Rovnako sa má zmeniť aj základ mesačného prerozdeľovania.



"Úspešnosť výberu poistného zdravotných poisťovní dosiahla v roku 2020 98,38 percenta, čo bolo oproti roku 2019 viac o 0,04 percenta. Percentuálne najvyššiu úspešnosť výberu poistného vykázala ZP Dôvera, 98,84 percenta. Všeobecná zdravotná poisťovňa dosiahla úspešnosť 98,41 percenta a ZP Union 96,88 percenta," spresnil rezort v materiáli.



O aktualizácii prerozdeľovacieho mechanizmu hovorí aj memorandum o spolupráci, ktoré koncom marca podpísali ministri financií a zdravotníctva Igor Matovič (OĽANO) a Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Definuje 17 úsporných, systémových aj hodnotových opatrení, ktoré majú zlepšiť fungovanie zdravotníctva na Slovensku.



Zmeny by mohli nadobudnúť účinnosť od 10. novembra.