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Prerušili dopravu na tratiach Sereď-Gáň a Gbelce-Mužla
Prerušená vlaková doprava v úseku Sereď-Gáň bola v piatok od 9.10 h.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 17. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje na prerušenú vlakovú dopravu na tratiach Sereď-Gáň v okrese Galanta a Gbelce-Mužla v okrese Nové Zámky. V oboch lokalitách je zabezpečená náhradná autobusová doprava.
Prerušená vlaková doprava v úseku Sereď-Gáň bola v piatok od 9.10 h. Náhradná autobusová doprava obsluhuje úsek Trnava-Gáň. Na priecestie vošlo nákladné cestné motorové vozidlo, pričom pri prejazde priecestím zachytilo trakčné vedenie, čím sa poškodilo.
„Predpokladaný čas spustenia vlakovej dopravy aspoň po prvej traťovej koľaji je 12.15 h,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková. Na oprave poškodenia druhej traťovej koľaje, ktoré je rozsiahlejšie, sa bude naďalej pracovať.
Od 9.20 h bola prerušená doprava aj na trati Gbelce-Mužla. „Náhradná autobusová doprava je zabezpečená pre osobné vlaky v úseku Strekov - Štúrovo,“ priblížila ZSSK na sociálnej sieti. K obnove dopravy v tomto úseku došlo o 10.27 h.
Lániková ozrejmila, že na prvej traťovej koľaji prebieha plánovaná výluka a na druhej traťovej koľaji došlo k mimoriadnej udalosti, ktorej príčina sa momentálne vyšetruje. „Preto k nej nie je možné momentálne podať viac informácií,“ dodala.
Prerušená vlaková doprava v úseku Sereď-Gáň bola v piatok od 9.10 h. Náhradná autobusová doprava obsluhuje úsek Trnava-Gáň. Na priecestie vošlo nákladné cestné motorové vozidlo, pričom pri prejazde priecestím zachytilo trakčné vedenie, čím sa poškodilo.
„Predpokladaný čas spustenia vlakovej dopravy aspoň po prvej traťovej koľaji je 12.15 h,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková. Na oprave poškodenia druhej traťovej koľaje, ktoré je rozsiahlejšie, sa bude naďalej pracovať.
Od 9.20 h bola prerušená doprava aj na trati Gbelce-Mužla. „Náhradná autobusová doprava je zabezpečená pre osobné vlaky v úseku Strekov - Štúrovo,“ priblížila ZSSK na sociálnej sieti. K obnove dopravy v tomto úseku došlo o 10.27 h.
Lániková ozrejmila, že na prvej traťovej koľaji prebieha plánovaná výluka a na druhej traťovej koľaji došlo k mimoriadnej udalosti, ktorej príčina sa momentálne vyšetruje. „Preto k nej nie je možné momentálne podať viac informácií,“ dodala.