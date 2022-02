Prerušili výrobu občianskych preukazov pre deti a seniorov

Bratislava 5. februára (TASR) - Výrobu a distribúciu občianskych preukazov bez podoby tváre pre deti a seniorov prerušili začiatkom decembra 2021. Dôvodom boli podľa Ministerstva vnútra (MV) SR mimoriadne opatrenia pri distribúcii doporučených zásielok na strane Slovenskej pošty. Doručovanie by mali obnoviť po návrate pošty k štandardného režimu. Doklady majú občania dostať do konca roka. Pre TASR to uviedol tlačový odbor MV SR.



"Pre projekt eZdravie malo ministerstvo vnútra vydať elektronické doklady s čipom bez podoby tváre pre asi 900.000 občanov mladších ako 15 rokov a pre asi 300.000 občanov starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi platného občianskeho preukazu s čipom, a to do konca roku 2021," pripomenulo ministerstvo.



Nové doklady zatiaľ stihol rezort doručiť 153.400 ľuďom, vyrobilo sa 177.600 kusov. Doručovanie sa spustilo v septembri 2021, prerušili ho začiatkom decembra pre zmeny na strane pošty. "Dôvodom bolo predísť stratám a nesprávnemu doručeniu zásielok, keďže obsahujú osobné údaje," uviedlo ministerstvo.



Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie a kapacitných možností Národného personalizačného centra podľa rezortu nebolo možné dané množstvo dokladov vyrobiť a doručiť v pôvodnom termíne. Ako priblížil, novelou zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach sa termín predĺžil o rok, teda do decembra 2022. "Do tohto času taktiež môžu lekári a zdravotnícky personál vstupovať do elektronickej zdravotnej knižky na základe rodného čísla či iného identifikátora," vysvetlil tlačový odbor.



Občiansky preukaz bez podoby tváre má slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie) v ambulancii lekára či v lekárni. Preukaz je vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, no neobsahuje fotografiu a podpis držiteľa. Rezort doklady vydáva a doručuje bezplatne.