Prešetrovali ZP Dôvera ohľadom služby rezervácie predpísaných liekov

Bratislava 10. decembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR prešetroval súkromnú zdravotnú poisťovňu (ZP) Dôvera v súvislosti so službou rezervácie predpísaných liekov prostredníctvom vlastnej mobilnej aplikácie. V pilotnej fáze boli do projektu zapojené len určité lekárne. Dôvera však chce zapojiť aj ďalšie. TASR o tom informovala hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská s tým, že prešetrovanie bolo ukončené a súťažné obavy odstránené.



"Služba v prvotnom období mala byť a bola dostupná len v lekárňach siete Dr. Max, čo mohlo nasvedčovať preferenčnému prístupu Dôvery k lekárňam patriacim do rovnakej ekonomickej skupiny," uviedla hovorkyňa. Ako doplnila, podľa informácií PMÚ ide o otvorený systém pre lekárne, siete lekární a poskytovateľov informačných systémov pre lekárne. "Tieto subjekty aktuálne sú alebo budú oslovené priamo Dôverou, prípadne sa na ňu môžu v tejto veci obrátiť," podotkla.