Do univerzitnej včelnice pribudol úľ od prezidentky Čaputovej

Prešov 20. októbra (TASR) – Včelnica, ktorá slúži na výučbu včelárstva v Prešovskej univerzite (PU) v Prešove, má nový prírastok. Ide takmer o dvojmetrový slovinský úľ, ktorý dostala ako dar prezidentka SR Zuzana Čaputová od Veľvyslanectva Slovinskej republiky. Tá sa ho rozhodla venovať študentom PU. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



„Naša univerzita sa hlási k stratégii budovania takzvanej zelenej univerzity. Zriadením univerzitnej včelnice sme chceli prispieť jednak k ozdraveniu ekosystému v meste Prešov, ale tiež získať pre včelárstvo mladú generáciu. Prezidentke ďakujeme a pevne veríme, že si aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti nájde čas navštíviť našu univerzitu a budeme jej môcť osobne ukázať túto našu zelenú iniciatívu," uviedol pri preberaní daru rektor univerzity Peter Kónya.



„Je dôležité, aby študenti nevnímali včelárstvo len ako produkciu medu, ale hlavne aby poznali jeho pravý význam a dôležitosť pre našu budúcnosť," povedal veľvyslanec Slovinskej republiky v Bratislave Gregor Kozovinc.



Otvorenú zelenú politiku presadzuje aj prezidentka SR a jej prezidentská kancelária, ktorej je blízka téma ochrany životného prostredia a riešenia klimatickej krízy.



„V rámci projektu zelená kancelária 2030 realizujeme rôzne aktivity vrátane podpory návratu včiel do sídlených prostredí. Podporou včelárstva a vzdelávania na Slovensku chceme prispieť k ochrane a tvorbe životného prostredia a biodiverzity," ozrejmil Norbert Kurilla, poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie.



Podľa jeho slov sú v prezidentskej záhrade inštalované tri včelie rodiny, z ktorých následne pochádza originálny darček pre prezidentské návštevy v podobe medu.



Ako povedal univerzitný včelmajster Stanislav Kowalski z občianskeho združenia Komunitná včelia záhrada, slovinský úľ je svojou skladbou netradičný. V univerzitnej včelnici sa nachádzajú úľové zostavy s prístupom pre včely zboku, slovinský úľ má prístup zozadu.



„Ja osobne som s takým úľom ešte nepracoval, ale je to nová výzva ako pre mňa, tak aj pre študentov, aby si vedeli porovnať rôzne technológie včelárstva," ozrejmil Kowalski.



PU zaradila minulý akademický rok do vzdelávacieho programu v letnom semestri nový predmet včelárstvo. Je určený pre študentov z rôznych vedných odborov a aktuálne ho navštevuje 17 študentov. Tí praktickú časť výučby absolvujú v univerzitnej včelnici, ktorej súčasťou je desať včelstiev s celkovým počtom okolo 300.000 včiel.