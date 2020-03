Pojednávanie v súvislosti s výbuchom plynu súd prerušil

Prešov 3. marca (TASR) - Okresný súd v Prešove prerušil utorkové pojednávanie v súvislosti s minuloročným výbuchom plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Traja obvinení živnostníci Ján R., Ondrej T. a Marek T. boli v utorok predvedení pred súd, ktorý má rozhodnúť o žiadosti ich obhajcu o prepustenie, ako aj návrhu prokurátora o rozšírenie väzby.



"Výsluch bol prerušený, pokračuje sa zajtra (v stredu 4. 3., pozn. TASR) o 9.00 h. Dôvodom je, že sa čaká na rozhodnutie krajského súdu," povedal obhajca obvinených Vladimír Bajtoš.



"Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Prešove dnešný výsluch vo vzťahu k trom obvineným prerušil do 4. marca, keď rozhodne o žiadosti o prepustení z väzby a tiež o návrhu prokurátora na rozšírenie dôvodov väzby," povedala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.



Traja muži sú v súvislosti s minuloročným výbuchom plynu na Mukačevskej ulici v Prešove obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu.



Krajská prokuratúra (KP) v Prešove informovala súd, že vyšetrovateľ zmenil a sprísnil právnu kvalifikáciu z nedbanlivostného na úmyselný trestný čin. Zároveň KP požiadala súd o rozšírenie dôvodov väzby. Troch obvinených okresný súd poslal do väzby 9. decembra 2019. Krajský súd jeho rozhodnutie 30. decembra 2019 potvrdil.



V utorok popoludní bude Krajský súd v Prešove rozhodovať o ďalších dvoch obvinených v súvislosti s minuloročným výbuchom plynu v Prešove. Okresný súd rozhodol v utorok (25. 2.) o ich stíhaní na slobode. Keďže prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, bude sa ňou zaberať krajský súd. Dvoch obvinených polícia zadržala v piatok (21. 2.). Obvinila ich z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu.



Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je nezvestná. Bytovku búrali od 16. do 18. decembra. Krízový štáb rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú. V piatok 17. januára bol asanovaný, vyvezený a uskladnený celý zostávajúci skelet bytového domu.