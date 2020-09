V Rákociho paláci vystavia diela z pozostalosti maliara Juraja Daňa

Prešov 3. septembra (TASR) - Krajské múzeum v Prešove pripravilo výstavu prác prešovského umelca majstra Juraja Daňa. Väčšina inštalovaných obrazov nebola ešte nikdy verejne prezentovaná. Výstava je venovaná 100. výročiu autorovho narodenia, pričom diela pochádzajú z pozostalosti maliara, z depozitu múzea a zo súkromných zbierok. TASR o tom informoval Rastislav Žitný z Krajského múzea v Prešove.



Juraj Daňo je rodák z Okružnej pri Prešove. Podľa riaditeľa múzea Ľuboša Olejníka je práve 100. výročie od narodenia Daňa príležitosťou pre extra výstavnú rekapituláciu jeho diel a celistvejšie zhodnotenie tvorby a života umelca.



"Vždy bolo diskutované, či počet umelcov, ktorí sa v Prešove narodili, alebo celý svoj život spojili s Prešovom, je malý alebo veľký. Každopádne, nie je veľa takých, ktorí sa nezmazateľne zapísali do pamäte prešovskej umeleckej a odbornej obce. Maliar Juraj Daňo je jedným z nich," povedal Olejník.



V rokoch 1946 až 1950 získal Daňo výtvarné vzdelanie v Sekcii umeleckých pracovníkov pri Okresnej osvetovej rade v Prešove. Zároveň absolvoval štúdium v Plzni a tiež u maliarov ako Jozef Bendík či Mikuláš Jordán. Do výtvarného života vstúpil tesne po druhej svetovej vojne.



"Vystavujeme 76 diel, z ktorých drvivá väčšina je vystavená prvý raz. Dôležitou súčasťou prezentácie sú však aj umelcove osobné predmety, súkromné fotografie či dokumentárny film," dodal Olejník.



Výstava vznikla podľa neho v spolupráci s rodinou autora, ktorému bol v roku 1984 udelený titul zaslúžilého umelca. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok o 17.00 h v priestoroch Rákociho paláca, ktorý je sídlom múzea. Výstava potrvá do 5. decembra.