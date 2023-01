Prešovská univerzita eviduje nárast zdravotne znevýhodnených študentov

Prešov 15. januára (TASR) - Počet študentov so špecifickými potrebami na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove stúpol v porovnaní s minulým rokom o jednu štvrtinu. V tomto akademickom roku univerzita eviduje 52 takýchto študentov.



Ako uviedla pre TASR jej hovorkyňa Anna Polačková, najvyšší počet študentov, až 30 percent, je v kategórii študentov s poruchami učenia. "Druhú veľkú skupinu tvoria študenti s chronickým ochorením (20 percent). Teší nás, že postupne boli priestory budov PU upravené i pre študentov s telesným postihnutím dolných končatín, ktorí tvoria 13,5 percenta evidovaných študentov so špecifickými potrebami," priblížila Polačková.



Ďalej ide podľa jej slov o študentov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, študentov s poruchami učenia. Medzi študentmi so špecifickými potrebami sú nevidiaci študenti či slabozrakí, ale aj študenti s telesným postihnutím dolných končatín, študenti s telesným postihnutím horných končatín, študenti s chronickým ochorením, študenti so zdravotným oslabením či študenti s psychickým ochorením.



Materiálna podpora zo strany univerzity je najčastejšie poskytovaná v zapožičaní literatúry z univerzitnej knižnice na predĺžený čas či v zhotovovaní kópií študijných textov.



"Podpora súvisiaca so štúdiom je taktiež v časovej tolerancii pri preverovaní vedomostí, pomoci pri práci s katalógmi v knižnici, rešpektovaní aktuálneho zdravotného stavu či absencií. Pri skúškach mali títo študenti napríklad upravené, respektíve prispôsobené podmienky, nie obsahové, týkajúce sa formy odpovede, dĺžky prípravy a podobne," vysvetlila Polačková.



Pre študentov so špecifickými potrebami je zároveň v univerzitnej knižnici vytvorený samostatný priestor so špeciálnym softvérom pre slabozrakých. Univerzita taktiež pristúpila k úprave univerzitnej webovej stránky, ktorá je prispôsobená rôznym špecifickým potrebám, ako je zmena kontrastu farebnosti, veľkosti písma, režimu, vloženie čítacieho riadku a podobne.



"Všetky univerzitné budovy sú prispôsobené potrebám imobilných študentov. Bezbariérový prístup je zriadený pri vstupe do budovy Vysokoškolského areálu, kde sa nachádza Filozofická fakulta a Fakulta humanitných a prírodných vied, taktiež do budovy rektorátu a Pedagogickej fakulty, ale taktiež v budove Fakulty zdravotníckych odborov, Pravoslávnej bohosloveckej fakulty či Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu," doplnila Polačková.



Pokiaľ ide o ubytovacie zariadenia, bezbariérový vstup majú vytvorené všetky štyri Študentské domovy PU vrátane vstupu do jedálne.