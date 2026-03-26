< sekcia Slovensko
Prešovskí policajti zadržali počas protidrogovej akcie dvoch mužov
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.
Autor TASR
Prešov 26. marca (TASR) - Prešovskí okresní kriminalisti za súčinnosti príslušníkov pohotovostnej policajnej jednotky a pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vykonali vo štvrtok popoludní akciu zameranú na drogovú trestnú činnosť. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, zaistené boli viaceré predmety súvisiace s protiprávnou činnosťou. „Pri akcii boli zadržané dve osoby - muži vo veku 41 a 35 rokov,“ približuje polícia s tým, že aktuálne prebiehajú procesné úkony, preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
