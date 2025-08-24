< sekcia Slovensko
VIDEO: Prešovský Helfest ponúkol aj druhý deň príjemnú zábavu
V programe druhého dňa (23. 8.) si mohol vybrať každý, hrali Puding pani Elvisovej, Polemic, Slobodná Európa, Arzén, Akustika, Bohemian Bery Ars a Heľenine oči.
Autor TASR
Prešov 24. augusta (TASR) - Prešovský rekreačný areál Delňa bol tento víkend miestom festivalu Helfest, ktorý organizuje známa prešovská kapela Heľenine oči. Na štyroch pódiách sa v priebehu dvoch dní predstavili viac ako tri desiatky interpretov a skupín. V programe druhého dňa (23. 8.) si mohol vybrať každý, hrali Puding pani Elvisovej, Polemic, Slobodná Európa, Arzén, Akustika, Bohemian Bery Ars a, samozrejme, domáca kapela a organizátor festivalu zároveň Heľenine oči.
Rocková skupina Arzén z Terchovej prepája folklór do rockovej podoby. Na scéne sú od roku 1986, za ten čas vydali desať albumov. V roku 2005 vydali album Na skle maľované, kde slávny muzikál prearanžovali do rockovej podoby. Z neho zahrali známe hity Zbohom buď lipová lyžka, Za rána, za rosy, Hej baby baby, Ďalšími boli Katarínka, Páslo dievča pávy, Hoja hoja, V nedeľu nad ránom, Hora hora či Dievčatko. Fanúšikovia pred pódiom si pri nich aj zakrepčili.
„Leto máme dobré, dôležité je, hráme stále, každý víkend, niekedy aj dva-tri koncerty, čo sa tešíme. Ľudia sa zabávajú, a to je dôležité. Muzika nás baví, stále ten rock and roll spojený s našim terchovským folklórom. Mňa napríklad teší, že teraz je ten folklór v niektorých prípadoch až nad mieru, ale hlavné je, že sa hrá. Nebývalo to za našich mladých čias, my sme boli vlastne takú priekopníci. Teraz je to už úplne normálne, že vo folklórnej skupine hrajú bicie, harmoniky, heligónky, pridajú k tomu gitaru, ale teším sa z toho,” povedal pre TASR spevák Jaro Gažo.
Skupina Polemic patrí už pomaly k legendám, na scéne sú od roku 1989 a kde prídu, tam urobia rozruch. To platilo aj v Prešove. Vydali jedenásť albumov, majú desiatky hitov, takže majú z čoho vyberať. Zahrali Dokonalý zločin, Štramák, Gangster Ska, Staré časy, Tancuj, Škandál, Ako to prežijem, Ona je taká, Komplikovaná či Ja som to vedel. Fanúšikovia chceli viac, festivalové pravidlá však nepustia.
„My sme vlastne vznikli iba pre to, že sme chceli hrať tento hudobný žáner. Byť autentickí, nepretvarovať sa, lebo ľudia to hneď prekuknú, a troška si aj veriť. Prvé neúspechy, ktorých príde vždycky kvantum pri začínajúcej kapele, nás to nezlomilo. Aj keby sme hrali iba pre seba, tak nás to baví,“ ponúkol návod na dlhodobý úspech spevák a gitarista Braňo Bajza.
Tí, ktorí chceli vidieť a počuť domácu partiu Heľenine oči, boli pripravení na spev a tancovačku, ktorá k tejto formácii patrí. A narodeniny kapela oslavuje už tri roky na tomto festivale. Na scéne je skupina od roku 1999, vydali päť albumov, piaty Cirkus 22 je z októbra 2021. Za toto obdobie si pripísali na svoje konto viac ako desiatku hitov, medzi nimi Hoja hop, Profesionál, Uhorčík, Plavčík Milan, Celebrita, Spolupráca, Srdce moje, Kalória, Dobrú chuť milá smrť, Obchádzka, Marianna, NAKA či Langoš.
„Je to stále náš pokus a naše srdiečko, aby sme doniesli našim skalným fanúšikom to, čo im chceme ponúknuť. Povedal by som, že väčšina tých ľudí, ktorí na Helfeste boli, už tento rok na našom koncert niekde boli. Nemyslím si, že toto je čisto prešovský alebo východniarsky festival. Toto je taká odmena pre všetkých našich fanúšikov, ktorých na Slovensku máme a ktorí sú ochotní a majú nás natoľko radi, že pricestujú aj do Prešova na oslavu našich narodenín,“ hovorí líder kapely a organizátor festivalu Martin Mihalčín.
