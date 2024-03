Prešovský mestský poslanec Dupkala dostal za korupciu 5 rokov väzenia

Bratislava 5. marca (TASR) - Prešovský mestský a krajský poslanec Rudolf Dupkala dostal za prijímanie úplatku päťročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Najvyšší súd (NS) SR v utorok potvrdil skorší verdikt Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie je právoplatné.



Dupkala nebol na utorkovom verejnom zasadnutí prítomný. Svoju neúčasť ospravedlnil zdravotným stavom. Súhlasil s konaním v jeho neprítomnosti. Najvyšší súd jeho odvolanie, rovnako ako odvolanie prokurátora proti rozsudku ŠTS z marca 2022 zamietol.



Vykonané dôkazy sú podľa odvolacieho senátu dostatočné na preukázanie viny. "Súd nezistil zásadné chyby, ktoré by mali vplyv na konečné rozhodnutie," povedala predsedníčka senátu Dana Wänkeová.



Dupkala mal podľa obžaloby žiadať od investora tréningovej ľadovej plochy v apríli 2018 úplatok vo výške 20.000 eur. Na rokovaní mestského zastupiteľstva mal za to pri schvaľovaní finančného príspevku vo výške 600.000 eur hlasovať za návrh riešenia, ktorý bol predložený žiadateľom - investorom.



Dupkala na hlavnom pojednávaní ŠTS pripustil, že ho investor dvakrát požiadal o pomoc. Prvý raz sa mal prihovoriť, aby sa proti výstavbe haly neuskutočnila petícia, a rovnako mal byť oslovený s prosbou o pomoc pri výstavbe parkovacích miest. Odmieta, že by za to žiadal či prijal úplatok. Cíti sa byť nevinný.