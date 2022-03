Prevádzku hotspotov na východnej hranici postupne začali spúšťať

Bratislava 1. marca (TASR) - Prevádzku zriadených hotspotov pre utečencov z Ukrajiny už postupne začali spúšťať, a to po schválení novely zákona o azyle. Pre TASR to potvrdili z komunikačného oddelenia Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Občania Ukrajiny tu môžu požiadať o dočasné útočisko, v rámci administratívneho procesu bude týmto osobám umožnené využívať služby zdravotníckeho a humanitárneho charakteru," uviedli z rezortu vnútra. Hotspoty majú zároveň vypomôcť pracovníkom hraničných priechodov pri registrácii osôb z tretích krajín.



Fungovať majú v štyroch obciach na východe Slovenska, a to v Uliči, Ubli, Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemenciach. Hotspoty nebudú podľa ministerstva slúžiť ako ďalšie hraničné priechody. Fungovať by mali nepretržite 24 hodín, sedem dní v týždni. O počte zriadených hotspotov má operatívne rozhodovať Koordinačný štáb MV SR.