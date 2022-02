ÚVZ vydal nové vyhlášky, od 26. februára sú tieto zmeny

Na snímke muž s respirátorom vchádza do potravín. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Pravidlá sa uvoľňujú aj pre reštaurácie či obchodné domy

Lanovky, hotely aj umelé kúpaliská budú bez kapacitných obmedzení

Hromadné podujatia budú od soboty fungovať v režime základ

Bratislava 24. februára (TASR) - Prevádzky maloobchodu a služieb, ako aj hromadné podujatia budú od soboty (26. 2.) fungovať v režime základ. Dostupné budú pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný či očkovací status. Režimy OTP, OP a OP+ sa zrušia. Pre väčšinu prevádzok a hromadných podujatí už zároveň nebudú platiť kapacitné obmedzenia. Vyplýva to z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených vo Vestníku vlády SR.Prevádzky smú podľa novej vyhlášky naďalej umožniť vstup do vnútorných i vonkajších priestorov len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami. Musia zabezpečiť dezinfekciu, zachovávanie minimálne dvojmetrových odstupov a časté vetranie či dezinfekciu dotykových plôch.Služby môžu pre klientov byť otvorené od 5.00 h do polnoci, vyhláška však stanovuje výnimky. Medzi nimi sú čiastočne aj prevádzky verejného stravovania, stánky či ambulantný predaj pokrmov a nápojov - podmienkou je, aby po polnoci predávali len pokrmy a nápoje zabalené so sebou, alebo prostredníctvom donáškovej služby.Obmedzené prevádzkové hodiny sa nevzťahujú na kúpele na základe lekárskeho predpisu, veterinárne ambulancie, odťahové služby, práčovne, čerpacie stanice, pohrebné služby alebo služby technickej a emisnej kontroly. Výnimku majú aj advokáti, notári, súdni exekútori, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci či tlmočníci. Neobmedzene môžu fungovať aj zberné dvory, ubytovacie služby a školské, nemocničné, závodné či podobné kuchyne a jedálne.Pri taxislužbách takisto neexistuje časové obmedzenie a po novom sa ruší aj doterajšia limitácia počtu prepravovaných osôb. Obmedzené hodiny neplatia ani pre prevádzky lanových dráh a vlekov.Pravidlá sa od soboty (26. 2.) uvoľnia aj pre reštaurácie, rušia sa podmienky ako povinná minimálne dvojmetrová vzdialenosť medzi stolmi či kapacitné obmedzenie s maximálnym počtom štyroch osôb pri jednom stole. K uvoľneniu opatrení dôjde aj pri obchodných domoch, kde sa zruší povinnosť uzatvorenia sedacích sekcií. Vyplýva to z nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.V reštauráciách bude naďalej platiť, že konzumácia bude povolená výlučne posediačky, aby sa zabezpečil kontrolovaný rozostup osôb.Obchodné domy zase musia mať vybavené hygienické zariadenia mydlom, vykonávať dezinfekciu a zakázaná je aj konzumácia jedla či nápojov mimo foodcourtov a zariadení spoločného stravovania. Fungovať môžu bez kapacitných obmedzení.Limit počtu zákazníkov nebude stanovený ani v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Podľa vyhlášky by si však mali upraviť časový harmonogram tak, aby stihli upratať a vydezinfikovať pracovný priestor.Na dezinfekciu musia dbať aj autoškoly. Ďalším pravidlom v ich prípade je, aby mal každý účastník výcviku zameranom na vedenie motoriek vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky. Pri výučbe teórie a skúškach treba zabezpečiť dvojmetrové odstupy.Čo sa týka fitness centier, pre ne maximálna kapacita stanovená je, v prevádzke môže byť maximálne 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov. Aj tu platí zvýšená frekvencia upratovania a dezinfekcie.Lanovky, vleky aj hotely budú môcť od soboty (26. 2.) fungovať bez kapacitných obmedzení. Maximálna kapacita však ostáva zachovaná pri wellness zariadeniach, akvaparkoch a kúpeľoch (okrem liečebných na predpis lekára, pozn. TASR). Môže v nich byť maximálne 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov (m2). Vyplýva to z nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Lanovky a vleky môžu fungovať neobmedzený čas a bez limitovania počtu ľudí, musia však zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch a v hygienických zariadeniach nesmie chýbať mydlo a papierové utierky.Čo sa týka ubytovacích služieb, ich reštaurácie môžu fungovať podľa pravidiel, ktoré sa týkajú všeobecne stravovacích zariadení. Taktiež platia hygienické opatrenia, kapacitné obmedzenia však už nebudú.Umelé kúpaliská budú môcť fungovať bez kapacitných obmedzení. Nesmú však prevádzkovať pitné fontánky, a tiež musia dbať na upratovanie a dezinfekciu.Hromadné podujatia budú od soboty (26. 2.) fungovať v režime základ. Dostupné budú pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný či očkovací status. Režimy OTP, OP a OP+ sa zrušia. Pre väčšinu hromadných podujatí už zároveň nebudú platiť kapacitné obmedzenia. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnenej vo Vestníku vlády SR.Hromadné podujatia sa po novom budú deliť na dve kategórie, a to na nízko a vysoko rizikové. Podujatia, pri ktorých bude fixné sedenie alebo státie a účastníci budú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, budú považované za nízkorizikové podujatia. Maximálna povolená účasť na týchto podujatiach bude 500 osôb, prípadne 50 percent kapacity priestoru. Patria sem napríklad divadelné predstavenia, bohoslužby, kino či účasť divákov na športových podujatiach.Ostatné podujatia, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, budú považované za vysokorizikové. Pôjde napríklad o svadby, kary, oslavy, večierky, plesy či diskotéky a zúčastniť sa na nich bude môcť maximálne 50 osôb.Delenie na nízko a vysoko rizikové podujatia sa nebude vzťahovať napríklad na obrady sobášu, krstu či pohrebu. Týkať sa nebude ani na volieb, profesionálnych športových súťaží a podujatí nevyhnutných na výkon činnosti športových reprezentácií SR so súhlasom ministerstva školstva. Pre tieto podujatia zároveň nebudú platiť kapacitné obmedzenia.Ďalej sa toto delenie nebude vzťahovať ani na hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku, a to v kapacite maximálne 100 osôb. Taktiež delenie nebude platiť pre hromadné podujatia športového charakteru, ako sú súťaže či tréningy osôb starších ako 18 rokov. Rovnako však bude platiť kapacitné obmedzenie do 100 osôb.