Bratislava 28. decembra (TASR) - Prevencia nadmerného pitia u mladých ľudí začína doma ešte pred tým, ako sa deti dostanú do prostredia, kde sa pije alkohol. Rodičia by mali so svojimi deťmi hovoriť o rizikách spojených s pitím alkoholu, a to z hľadiska ich zdravia aj bezpečnosti. Pre TASR to uviedol Boris Rášo z Centra pre liečbu drogových závislostí Bratislava.



"Rodičia, ktorých deti sa počas sviatkov chystajú na oslavy alebo chaty, kde sa pravdepodobne bude konzumovať alkohol, by mali venovať osobitnú pozornosť tomu, ako pripraviť svoje deti na tieto situácie. Otvorenou komunikáciou, jasnými pravidlami a poskytovaním pozitívneho vzoru môže byť prevencia efektívna," tvrdí Rášo. Mladí ľudia taktiež často podliehajú tlaku vrstovníkov, ktorí ich povzbudzujú k pitiu, pričom si nemusia uvedomovať následky.



Mladistvým treba podľa odborníka vysvetliť, že alkohol môže ovplyvniť schopnosť robiť správne rozhodnutia, zvyšuje riziko úrazov, nebezpečných situácií či konfliktov. Odporúča, aby bola diskusia vedená s cieľom informovať a podporiť kritické myslenie u mladých ľudí.



Dôležité podľa Ráša je, aby rodičia nastavili deťom jasné hranice týkajúce sa konzumácie alkoholu. Deti a mladí ľudia potrebujú vedieť, že pitie alkoholu pod vekovou hranicou je nielen nezákonné, ale aj rizikové pre ich vývoj. "Ak dieťa ide na oslavu, kde sa bude alkohol pravdepodobne konzumovať, rodičia by mali jasne vyjadriť svoje očakávania a podporiť rozhodnutie nepodliehať tlaku vrstovníkov. Taktiež hovoriť o tom, že odmietnutie alkoholu je normálne," povedal odborník.



Rášo poukázal na to, že deti si často berú príklad zo svojich rodičov. Ak sami rodičia počas sviatkov ukazujú, že je možné užívať si spoločenské chvíle bez alkoholu, dávajú tým deťom pozitívny vzor, vysvetlil.



"Rodičia by mali byť pripravení viesť svoje deti, poskytovať podporu a vytvárať prostredie, kde je možná otvorená diskusia o alkohole," poznamenal Rášo. Zdôrazňovanie dôležitosti zdravého životného štýlu, zodpovednosti a hodnoty rozhodovania môže podľa neho mladým ľuďom pomôcť vybudovať pevné základy na zvládanie rizikových situácií, minimalizovať riziká spojené s pitím alkoholu a pomôcť mladým ľuďom urobiť správne rozhodnutia, ktoré ich ochránia pred nežiaducimi následkami.