Bratislava 14. mája (TASR) - Správnou prevenciou sa dá predísť až štyrom z piatich prípadov rakoviny kože. Odborníci apelujú najmä na každodenné používanie krémov na ochranu pokožky s vysokým SPF. Pri príležitosti mesiaca povedomia o rakovine kože na to poukázala Liga proti rakovine.



„Krém na ochranu kože pred slnečným žiarením by sa mal stať bežnou súčasťou dennej starostlivosti o pleť. Nielenže chráni pred rakovinou, ale zároveň spomaľuje predčasné starnutie pokožky. Mnohé ženy chcú byť krásne opálené, ale zabúdajú pritom na to, že ich koža v dôsledku slnečného žiarenia bez ochrany starne oveľa rýchlejšie, čo môže znamenať vznik vrások a stareckých škvŕn,“ uviedla výkonná riaditeľka ligy Eva Kováčová.



V rámci prevencie počas slnečných dní odborníci odporúčajú vyhýbať sa slnku medzi 10.00 a 16.00 h, keď je UV žiarenie najsilnejšie. Netreba zabúdať ani na nosenie ochranného oblečenia, pokrývky hlavy a slnečných okuliarov. „Pri kúpe slnečníka alebo tieniacej plachty vyberať tie, ktoré majú SPF minimálne 30,“ doplnila liga. Pripomína tiež, že slnečné lúče sa odrážajú aj od vodnej hladiny, piesku a v zime veľmi intenzívne od snehu. Rovnako apeluje na to, aby ľudia sledovali stav pokožky a znamienok. „Akékoľvek zmeny konzultovať s dermatológom,“ podotkla.



Liga upozornila, že rakovina kože patrí medzi veľmi časté formy onkologických ochorení, pričom výskyt malígneho melanómu a iných typov rakoviny kože má na Slovensku stúpajúcu tendenciu. „Každoročne sa u nás diagnostikuje takmer 1000 prípadov malígneho melanómu, z toho približne polovica u mužov. Ročne naň zomiera približne 200 ľudí,“ priblížila.



Najvyššie riziko vzniku rakoviny kože podľa odborníkov hrozí ľuďom so svetlou pokožkou, svetlými vlasmi a s pehami. Taktiež ľuďom s vysokým počtom znamienok a tým, ktorí sa na slnku rýchlo spália a pomaly opália. Medzi rizikové skupiny patria aj osoby s rodinnou anamnézou rakoviny kože, osoby, ktoré v detstve prekonali vážnejšie spálenie od slnka, ale aj ľudia často navštevujúci soláriá. „Svetová zdravotnícka organizácia zaradila soláriá medzi preukázané karcinogény - teda faktory, ktoré spôsobujú rakovinu. Aj preto Liga proti rakovine dlhodobo neodporúča ich využívanie,“ doplnili.