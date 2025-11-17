< sekcia Slovensko
PREVENTÍVNE NA ŽELEZNICI: Polícia bude dohliadať na poriadok
Akcia potrvá do 25. novembra.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. novembra (TASR) - Prezídium Policajného zboru sa od pondelka zapája do európskej policajnej akcie s názvom „Preventívne na železnici“, organizovanej asociáciou RAILPOL. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť na železniciach, chrániť majetok cestujúcich aj nákladných dopravcov, predchádzať krádežiam, odhaľovať nelegálnu migráciu a zisťovať protiprávne konanie osôb vo vlakoch a v priestoroch železničných staníc. TASR o tom informovala hovorkyňa prezídia Lea Vilhanová.
Počas akcie budú policajti kontrolovať dodržiavanie zákazu prechádzania cez koľaje mimo určených priechodov, dohliadať na bezpečnosť cestujúcich na staniciach, nástupištiach aj vo vlakoch a preverovať nákladné vozne, najmä plomby, ventily a celistvosť zásielok. Budú tiež vykonávať kontroly zamerané na pátranie po osobách a veciach. Akcia potrvá do 25. novembra.
Počas akcie budú policajti kontrolovať dodržiavanie zákazu prechádzania cez koľaje mimo určených priechodov, dohliadať na bezpečnosť cestujúcich na staniciach, nástupištiach aj vo vlakoch a preverovať nákladné vozne, najmä plomby, ventily a celistvosť zásielok. Budú tiež vykonávať kontroly zamerané na pátranie po osobách a veciach. Akcia potrvá do 25. novembra.