Preventívno-bezpečnostné akcie odhalili stovky dopravných priestupkov

Bratislava 30. novembra (TASR) - Stovky dopravných priestupkov, vrátane desiatok prípadov jazdy pod vplyvom alkoholu, odhalila polícia počas troch preventívno-bezpečnostných akcií, ktoré uskutočnila počas jedného týždňa v druhej polovici novembra. O výsledkoch akcií informovala hovorkyňa Prezídia policajného zboru (PPZ) Denisa Bárdyová.



Celý týždeň od 20. do 26. novembra trvala akcia pod názvom Disciplína, 2900 policajtov počas nej zaevidovalo takmer 4000 dopravných priestupkov. "Najčastejším, v približne dvoch tisíckach prípadov, bolo prekročenie povolenej rýchlosti jazdy. Vyše 300 priestupkov sa týkalo porušení povinnosti vodiča, do tejto kategórie zaraďujeme aj telefonovanie počas šoférovania," priblížila hovorkyňa.



"Pod vplyvom alkoholu vyrazilo na cesty 77 účastníkov cestnej premávky, vodiči, cyklisti aj kolobežkári," dodala s tým, že nad jedno promile "nafúkalo" 48 vodičov. Policajti zadržali takmer 60 vodičských preukazov, 30 osvedčení o evidencii vozidla, desiatku tabuliek s evidenčným číslom.



V piatok 24. novembra sa policajti v rámci akcie Reflex zamerali najmä na kontrolu dodržiavania povinností chodcov, najmä na ich povinnosť nosenia reflexných prvkov, riešili však i ďalšie priestupky, ktorých celkovo odhalili vyše 300, vo väčšine z nich sa ich dopustili vodiči motorových vozidiel. "Aj počas tejto akcie prišlo k odhaleniu jazdy pod vplyvom alkoholu, a to v ôsmich prípadoch. Jeden sa týkal vodiča motorového vozidla, ďalších sedem cyklistov," dodala Bárdyová.



Práve na jazdu pod vplyvom alkoholu sa policajti zamerali pri kontrolnej akcii Katarína (25. 11.), v ich pozornosti boli miesta v okolí kultúrnych zariadení, diskoték, pohostinstiev a podobne. Dychovej skúške podrobili policajti takmer 8000 účastníkov cestnej premávky. "Pod vplyvom alkoholu jazdilo 29 vodičov a dvaja kolobežkári. Nad jedno promile malo 18 vodičov," informovala policajná hovorkyňa. Hliadky podľa jej slov zdokumentovali 650 rôznych priestupkov, najviac z nich sa týkalo rýchlej jazdy.



I na základe výsledkov bezpečno-preventívnych akcií a veľkého počtu priestupkov sa polícia chystá v podobných kontrolných aktivitách pokračovať.