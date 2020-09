Preventívnu prehliadku u zubára absolvuje približne polovica Slovákov

Bratislava 12. septembra (TASR) – Preventívnu prehliadku u zubného lekára absolvovalo v roku 2018 len 52 percent Slovákov. Vyplýva to z posledných údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) pritom zdôrazňuje pri príležitosti Európskeho dňa ústneho zdravia, ktorý si spoločnosť pripomína v sobotu, že preventívna prehliadka je jednou zo štyroch zásad pre zdravé ústa.



"Aj napriek snahe zubných lekárov, dentálnych hygienikov a mediálnej podpory situácia u nás stagnuje, dokonca v niektorých vekových skupinách sa zhoršuje," uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre zubné lekárstvo Neda Markovská s tým, že komora si je vedomá toho, že výchova a zvyšovanie zdravotnej gramotnosti je proces zdĺhavý a náročný. Výsledok bez bolesti zubov však podľa jej slov stojí za to.



SKZL poukázala tiež na to, že sa zvyšuje počet detí, ktoré neabsolvujú preventívnu prehliadku, najmä vo veku nad 15 rokov. Za problematickú považujú aj nadmernú konzumáciu voľných cukrov, čo je podľa komory príčinou, že len necelých 44 percent päťročných detí nemá zubný kaz.



"Svetová zdravotnícka organizácia stanovila cieľ, aby do roku 2020 bolo 90 percent týchto detí bez zubného kazu. Ústne zdravie našich detí je v prvom rade v rukách rodičov, ale aj v zodpovedných za tvorbu normatívov stravovania detí v materských a základných školách pri zabezpečovaní pitného režimu," uviedla komora.



Zdôraznila, že denná dávka prijatých cukrov má byť menej ako desať percent z celkovej prijatej energie, pre jedincov s vysokým rizikom zubného kazu menej ako päť percent. Za dôležité považuje aj dokonalé vykonávanie ústnej hygieny. Ústna hygiena s fluoridmi má podľa odborníkov veľký význam v prevencii infekčných ochorení nielen v období druhej vlny nového koronavírusu, ale aj v období prichádzajúcej jesene v prevencii prechladnutia a chrípky.



"Bakteriálne, a najmä vírusové infekcie znižujú imunitu človeka vrátane slizníc ústnej dutiny. Pri infekčných ochoreniach vyvolaných baktériami, ako je nádcha, angína, zápal priedušiek a pľúc, ale najmä pri vírusových ochoreniach, ako je chrípka, ale aj ochorenie COVID-19, sa výrazne zvyšuje počet infekčných častíc v ústach. Zubný povlak predstavuje rezervoár cirkulujúcich infekčných častíc z pľúc, ktorých počet znásobuje kašeľ," dodali odborníci s tým, že sa zároveň do pľúc vdychovaním dostávajú baktérie zo zubného povlaku a z ústnej dutiny. Pri výdychu sa baktérie z pľúc dostávajú do ústnej dutiny a usádzajú sa na povrchu zubov a okolitých ďasnách, ktorých stav zhoršujú.