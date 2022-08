Preventívny skríning pečene Sirius budú môcť využiť aj východniari

Košice/Prešov 27. augusta (TASR) - Preventívny skríning pečene pod názvom Sirius budú môcť využiť aj obyvatelia Košického a Prešovského kraja. Ako TASR informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Monika Krišková, zapoja sa do neho odborníci z nemocnice aj Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.



Preventívny skríning pečene organizuje Slovenská hepatologická spoločnosť (SHS). "Chceme zmapovať výskyt chorôb pečene na Slovensku. A takisto chceme podchytiť čo najväčšie množstvo ľudí, ktorí majú počiatočné štádiá pečeňových ochorení, ale o nich vôbec netušia," povedal Peter Jarčuška z UNLP, odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre hepatológiu a člen výboru SHS.



V rámci skríningu vyšetria hepatálne testy a parametre metabolického syndrómu. Súčasťou vyšetrenia je vykonanie elastografie pečene, ktorou sa zisťuje množstvo väziva v pečeni. "Týmto neinvazívnym vyšetrením vieme odhaliť asymptomatických pacientov so závažným stupňom fibrózy pečene, ako aj pacientov s cirhózou pečene," vysvetlil s tým, že elastografické vyšetrenie nie je v súčasnosti hradené zo zdrojov zdravotného poistenia, no v rámci projektu Sirius je zadarmo.



Pokiaľ počas vyšetrenia v rámci uvedeného programu zistia ochorenie pečene, pacientovi ponúknu možnosť následnej zdravotnej starostlivosti v hepatologickej ambulancii UNLP Košice.



Jarčuška pripomína, že Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým výskytom chorôb pečene, pričom najčastejšou chorobou pečene je jej nealkoholové stukovatenie a najčastejšou príčinou úmrtia na pečeňové choroby je alkoholová choroba pečene. Podľa dostupných údajov je na Slovensku najväčší výskyt dekompenzovanej cirhózy pečene na svete, v úmrtnosti na cirhózu je Slovensko na štvrtom mieste v Európe.



Projekt Sirius má zmapovať reálny výskyt viacerých chorôb pečene. Odštartovali ho v Banskobystrickom kraji a postupne sa bude realizovať aj v ďalších častiach Slovenska. Dobrovoľne sa na ňom môžu zúčastniť dospelí obyvatelia. Projekt Sirius bude začlenený do európskeho projektu pre skríning chorôb pečene LiverScreen.