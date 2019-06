Preverovanie únosu a pobytu Ľ. Kosíka nie je v kompetencii MS SR

Expríslušník SIS, ktorého v januári uniesli v africkom Mali, sa v utorok 4. júna ozval, že žije a je mimo nebezpečenstva.

Bratislava 6. júna (TASR) – Preverovanie informácií o údajnom únose a pobyte na 18 rokov právoplatne odsúdeného bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľuboša Kosíka nepatrí do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. TASR to uviedla Denisa Gerši z tlačového odboru MS SR.



"MS SR vo svojej činnosti pri potvrdzovaní miesta predpokladaného pobytu hľadaných osôb vychádza z informácií od Národnej ústredne Interpol Bratislava. Vo vzťahu k menovanému neboli nášmu ministerstvu do dnešného dňa potvrdené informácie, ktoré odzneli v médiách, že menovaný sa už nenachádza vo vydávacej väzbe v Mali," uviedla Gerši.



Ako ďalej povedala, z týchto dôvodov rezort spravodlivosti vo veci Kosíka naďalej komunikuje s orgánmi Mali. "Z najnovšej komunikácie môžeme spomenúť, že Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku dňa 8. marca doručil právoplatné uznesenie, ktorými nariadil výkon náhradného trestu odňatia slobody vo výmere štyri roky (keďže pôvodne uložený peňažný trest vo výmere 100.000 eur bol zmarený). Citované uznesenia boli spolu so žiadosťou MS SR zaslané prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR ministerstvu spravodlivosti Mali listom z 8. marca," objasnila Gerši.



Expríslušník SIS, ktorého v januári uniesli v africkom Mali, sa v utorok 4. júna ozval, že žije a je mimo nebezpečenstva. Informoval o tom denník Sme. "Uniesli ma, ale už som v poriadku," povedal Kosík pre denník.



Koncom januára francúzska agentúra AFP s odvolaním sa na Kosíkovho obhajcu Youssoufa Keita informovala, že ho uniesli z jeho domu v malijskej metropole Bamako neznámi muži. Kosík dlhodobo tvrdí, že je ochotný svedčiť o únose syna niekdajšieho prezidenta SR Michala Kováča aj o ďalších kauzách bývalých príslušníkov SIS. Kosíka zatkli v Mali pred dvoma rokmi a Slovensko požiadalo o jeho vydanie. Malijské úrady ho však vlani v novembri údajne prepustili z väzenia. Minister spravodlivosti SR Gábor Gál podpísal 7. decembra minulého roka novú žiadosť o extradíciu Kosíka.



Kosíka za falšovanie zmeniek v hodnote 2,4 milióna eur ŠTS v Pezinku pôvodne odsúdil na 14 rokov odňatia slobody a na peňažný trest vo výške 100.000 eur. Keďže ho nezaplatil, tak ho ŠTS 12. novembra 2018 odsúdil na ďalšie štyri roky.