Prevládala technická pomoc: Hasiči zasahovali celkovo 533-krát
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Hasiči počas minulého týždňa zasahovali spolu 533-krát. Najviac sa venovali prípadom, pri ktorých poskytovali technickú pomoc. Takýchto výjazdov bolo 216, 45 z nich bolo v Košickom kraji. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Okrem toho zasahovali i pri 122 požiaroch, z ktorých bolo 22 v Nitrianskom kraji a rovnaký počet v Žilinskom kraji. Zaznamenali takisto 174 výjazdov k dopravným nehodám, 32 z nich bolo v Žilinskom a 32 v Košickom kraji. Dvadsaťjedenkrát boli pri úniku nebezpečných látok - osemkrát z toho v Košickom kraji.
