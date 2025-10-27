Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
< sekcia Slovensko

Prevládala technická pomoc: Hasiči zasahovali celkovo 533-krát

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Okrem toho zasahovali i pri 122 požiaroch, z ktorých bolo 22 v Nitrianskom kraji a rovnaký počet v Žilinskom kraji.

Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Hasiči počas minulého týždňa zasahovali spolu 533-krát. Najviac sa venovali prípadom, pri ktorých poskytovali technickú pomoc. Takýchto výjazdov bolo 216, 45 z nich bolo v Košickom kraji. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Okrem toho zasahovali i pri 122 požiaroch, z ktorých bolo 22 v Nitrianskom kraji a rovnaký počet v Žilinskom kraji. Zaznamenali takisto 174 výjazdov k dopravným nehodám, 32 z nich bolo v Žilinskom a 32 v Košickom kraji. Dvadsaťjedenkrát boli pri úniku nebezpečných látok - osemkrát z toho v Košickom kraji.

.

Neprehliadnite

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente