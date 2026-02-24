Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PREVRÁTENÝ KAMIÓN: Doprava smerom na Brno je odkláňaná

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Predpokladané trvanie odklonu je približne do 10.00 h.

Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Na českej diaľnici D2 v smere na Brno došlo v utorok ráno k dopravnej nehode, pri ktorej sa prevrátilo nákladné auto. Diaľničný úsek medzi štátnou hranicou a prvým zjazdom na mesto Břeclav je v danom smere neprejazdný, doprava je odklonená na zjazde Kúty smer Česká republika. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Predpokladané trvanie odklonu je približne do 10.00 h,“ podotýka polícia a v tejto súvislosti žiada vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie jej pokynov.

Zelená vlna STVR v tejto súvislosti upozorňuje, že na obchádzke cez Kúty, Holíč a Hodonín stratia vodiči hodinu.


