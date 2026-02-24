< sekcia Slovensko
PREVRÁTENÝ KAMIÓN: Doprava smerom na Brno je odkláňaná
Predpokladané trvanie odklonu je približne do 10.00 h.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 24. februára (TASR) - Na českej diaľnici D2 v smere na Brno došlo v utorok ráno k dopravnej nehode, pri ktorej sa prevrátilo nákladné auto. Diaľničný úsek medzi štátnou hranicou a prvým zjazdom na mesto Břeclav je v danom smere neprejazdný, doprava je odklonená na zjazde Kúty smer Česká republika. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Predpokladané trvanie odklonu je približne do 10.00 h,“ podotýka polícia a v tejto súvislosti žiada vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie jej pokynov.
Zelená vlna STVR v tejto súvislosti upozorňuje, že na obchádzke cez Kúty, Holíč a Hodonín stratia vodiči hodinu.
Ještě několik hodin bude zcela uzavřena dálnice D2 na 49,5. km ve směru na Brno, kde došlo k havárii nákladního automobilu. Ten se převrátil a zablokoval všechny jízdní pruhy. Objízdná trasa je vedena již na území SR a následně přes hraniční přechod Hodonín/Holíč. #policiejmk pic.twitter.com/zcIqhsCGSs— Policie ČR (@PolicieCZ) February 24, 2026