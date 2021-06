Prevzatím koncoročných vysvedčení sa začínajú žiakom letné prázdniny

Bratislava 30. júna (TASR) – Školské brány sa pre takmer 700.000 žiakov v školskom roku 2020/2021, ktorý poznačila pandémia nového koronavírusu, otvoria naposledy v stredu. Od štvrtka 1. júla sa pre 486.279 žiakov základných a 213.362 žiakov stredných škôl začínajú letné prázdniny. Po prvý raz si domov ponesie vysvedčenie aj viac ako 56.000 prváčikov.



Oddych čaká aj takmer 41.000 učiteľov základných škôl a viac ako 21.000 pedagógov stredných škôl. Vyučovanie v školskom roku 2021/2022 sa začne vo štvrtok 2. septembra.



Niektorí žiaci sa vrátia do lavíc aj počas prázdnin do takzvanej letnej školy, aby dobehli zameškané učivo v dôsledku prerušenej prezenčnej výuky v školách. Školy môžu realizovať letné školy od 9. do 27. augusta. Program doučovania žiakov základných a stredných škôl bude prioritne zameraný na tých žiakov, ktorí sa potrebujú doučiť a upevniť poznatky. Aj keď letná škola nebude prebiehať vo forme klasického vyučovania, jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.



V porovnaní s minulým rokom sa do letných škôl budú môcť zapojiť aj stredné odborné školy či konzervatóriá. Žiakom môžu ponúknuť náhradu praktického vyučovania a umeleckej praxe, ktoré bolo počas druhej vlny pandémie možné realizovať len v obmedzenej miere. Žiaci vďaka tomu budú môcť získať praktické zručnosti a schopnosti vo svojom študijnom odbore. "Upevniť vedomosti a zručnosti plánuje 1024 žiakov stredných škôl a 18.031 žiakov základných škôl," uviedol rezort školstva.



"Rezort školstva eviduje ku koncu školského roka 2020/2021 aj 669 žiakov, ktorí boli oslobodení od povinnosti dochádzať do školy z dôvodu individuálneho vzdelávania v zahraničí pre žiakov základnej školy, 53 žiakov, ktorí boli oslobodení od povinnosti dochádzať do školy z dôvodu vzdelávania v európskych školách, a 12.452 žiakov oslobodených od povinnosti dochádzať do školy z dôvodu vzdelávania v školách mimo územia SR," poznamenalo pre TASR ministerstvo školstva.



Najviac vysvedčení v stredu rozdajú v základných školách na Školskej ulici v Stupave (1269 žiakov), v Jarovniciach (1152 žiakov) a na Tajovského ulici v Senci, ktorú navštevuje 1138 žiakov. Ide o najväčšie základné školy na Slovensku, čo sa týka počtu žiakov.



Prevádzka v materských školách nekopíruje školské letné prázdniny, ale bude v takzvanom letnom režime. To znamená, že sa preruší nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia jej priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov



Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) odovzdá vysvedčenia na troch základných školách v Bratislave. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v navštívi pri príležitosti konca školského roka Strednú priemyselnú školu strojnícku na Fajnorovom nábreží v Bratislave.