ODDÝCHNU SI: Žiakom sa prevzatím vysvedčení začínajú letné prázdniny

Bratislava 30. júna (TASR) - Viac ako 680.000 žiakov dostane v piatok koncoročné vysvedčenia. Prevezme si ho 491.663 žiakov základných škôl a 189.048 žiakov stredných škôl. Prvýkrát si domov ponesie vysvedčenie aj 63.775 prvákov.



Od 1. júla sa pre školákov začínajú letné prázdniny, ktoré potrvajú do 31. augusta. Vyučovanie v školskom roku 2023/2024 sa začne v pondelok 4. septembra. Zaslúžený oddych čaká aj takmer 44.000 učiteľov základných škôl a viac ako 18.000 pedagógov stredných škôl.



"Ďakujem všetkým zamestnancom škôl za ich úsilie a vynaloženú prácu pri výchove a vzdelávaní detí," povedal minister školstva Daniel Bútora. Poznamenal, že si prácu učiteľov veľmi váži a že v práve tejto dobe je veľmi potrebná a nenahraditeľná. Žiakom poprial príjemné prežitie letných prázdnin, aby načerpali dostatok síl a oddýchli si.



Končiaci sa školský rok už nepoznačila koronakríza, ako to bolo predchádzajúce roky. Naďalej boli do škôl začleňovaní odídenci z Ukrajiny, pričom slovenské školy navštevuje cez 10.000 takýchto žiakov. Školy potrápilo v tomto školskom roku zdražovanie, ale aj výrazné zvyšovanie cien za energie.



Od septembra bude v školstve viacero zmien. "Prvých 40 škôl naprieč celým Slovenskom začne učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Zároveň pribudne ďalších 16 nových regionálnych centier podpory učiteľov. Budúci školský rok bude preto prelomovým na ceste zmeny k vzdelávaniu 21. storočia," dodal Bútora.



Prevádzka v materských školách nekopíruje školské letné prázdniny, ale bude v takzvanom letnom režime. To znamená, že sa preruší nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia ich priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky má zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa materskej školy oznámiť rodičom spravidla dva mesiace vopred. V miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky deti môžu sústrediť do niektorej z nich.