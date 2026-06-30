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Prevzatím koncoročných vysvedčení sa začínajú žiakom letné prázdniny
Koncoročné vysvedčenie podľa údajov z ministerstva školstva, ktoré má TASR k dispozícii, dostane celkovo 749.091 žiakov základných a stredných škôl vrátane špeciálnych škôl.
Autor TASR
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Bratislava 30. júna (TASR) - Školský rok 2025/2026 je oficiálne na konci, žiaci si v utorok prevezmú z rúk svojich učiteľov koncoročné vysvedčenia. Tento rok je špecifický, pretože nie všetky školy končia školské vyučovanie v utorok, niektoré tak už urobili v piatok (26. 6.) či v pondelok (29. 6.).
Odlišný dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody, ukončili vyučovanie pre žiakov skôr.
Koncoročné vysvedčenie podľa údajov z ministerstva školstva, ktoré má TASR k dispozícii, dostane celkovo 749.091 žiakov základných a stredných škôl vrátane špeciálnych škôl. Na základných školách si svoje koncoročné hodnotenie podľa údajov z rezortu školstva preberie 522.022 žiakov a na stredných školách to bude 227.069 žiakov. „Prvýkrát si koncoročné vysvedčenie prevezme 61.757 prváčikov základných škôl,“ uviedli z ministerstva školstva.
Medzi najväčšie školy na Slovensku s počtom žiakov patrí Základná škola kpt. Jána Nálepku v Stupave s viac ako 1460 žiakmi a Gymnázium na Bilíkovej ulici v Bratislave s 1183 žiakmi.
Zaslúžený oddych čaká aj na učiteľov a pedagógov. V školskom roku 2025/2026 eviduje ministerstvo školstva 68.630 učiteľov základných a stredných škôl. „Počas obdobia školských prázdnin čerpajú učitelia riadnu dovolenku v rozsahu ustanovenom Zákonníkom práce. Časť letných prázdnin zároveň využívajú na prípravu nového školského roka, vzdelávanie, administratívne činnosti a ďalšie pracovné povinnosti súvisiace s chodom školy,“ dodalo ministerstvo školstva.
Žiaci budú mať počas júla a augusta letné prázdniny. Do školských lavíc sa vrátia opäť začiatkom septembra, keď sa začína školský rok 2026/2027.
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa v utorok zúčastní na ukončení školského roka v Základnej škole na Černyševského ulici v Bratislave. Vysvedčenia odovzdá prvákom.
Odlišný dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody, ukončili vyučovanie pre žiakov skôr.
Koncoročné vysvedčenie podľa údajov z ministerstva školstva, ktoré má TASR k dispozícii, dostane celkovo 749.091 žiakov základných a stredných škôl vrátane špeciálnych škôl. Na základných školách si svoje koncoročné hodnotenie podľa údajov z rezortu školstva preberie 522.022 žiakov a na stredných školách to bude 227.069 žiakov. „Prvýkrát si koncoročné vysvedčenie prevezme 61.757 prváčikov základných škôl,“ uviedli z ministerstva školstva.
Medzi najväčšie školy na Slovensku s počtom žiakov patrí Základná škola kpt. Jána Nálepku v Stupave s viac ako 1460 žiakmi a Gymnázium na Bilíkovej ulici v Bratislave s 1183 žiakmi.
Zaslúžený oddych čaká aj na učiteľov a pedagógov. V školskom roku 2025/2026 eviduje ministerstvo školstva 68.630 učiteľov základných a stredných škôl. „Počas obdobia školských prázdnin čerpajú učitelia riadnu dovolenku v rozsahu ustanovenom Zákonníkom práce. Časť letných prázdnin zároveň využívajú na prípravu nového školského roka, vzdelávanie, administratívne činnosti a ďalšie pracovné povinnosti súvisiace s chodom školy,“ dodalo ministerstvo školstva.
Žiaci budú mať počas júla a augusta letné prázdniny. Do školských lavíc sa vrátia opäť začiatkom septembra, keď sa začína školský rok 2026/2027.
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa v utorok zúčastní na ukončení školského roka v Základnej škole na Černyševského ulici v Bratislave. Vysvedčenia odovzdá prvákom.