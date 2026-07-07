< sekcia Slovensko
Prezident a ministri odcestovali na samit NATO v Ankare
Rozhovory budú na samite vedené aj o napĺňaní cieľov prijatých na minuloročnom samite v Haagu, o posilnení investícií do obrany a obranného priemyslu, ako aj o Ukrajine.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini, minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí Juraj Blanár (obaja Smer-SD) v utorok odcestovali na samit NATO v tureckej Ankare. Lídri členských štátov a partneri Aliancie tam budú diskutovať o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce.
Rozhovory budú na samite vedené aj o napĺňaní cieľov prijatých na minuloročnom samite v Haagu, o posilnení investícií do obrany a obranného priemyslu, ako aj o Ukrajine.
Hlavná časť samitu vyvrcholí plenárnym zasadnutím spojencov v stredu (8. 7.). Prezident by sa okrem toho vo štvrtok (9. 7.) mal zúčastniť aj na bilaterálnom stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.
Turecko hostí samit NATO druhýkrát.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)
Rozhovory budú na samite vedené aj o napĺňaní cieľov prijatých na minuloročnom samite v Haagu, o posilnení investícií do obrany a obranného priemyslu, ako aj o Ukrajine.
Hlavná časť samitu vyvrcholí plenárnym zasadnutím spojencov v stredu (8. 7.). Prezident by sa okrem toho vo štvrtok (9. 7.) mal zúčastniť aj na bilaterálnom stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.
Turecko hostí samit NATO druhýkrát.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)