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Prezident a ministri odcestovali na samit NATO v Ankare

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Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Rozhovory budú na samite vedené aj o napĺňaní cieľov prijatých na minuloročnom samite v Haagu, o posilnení investícií do obrany a obranného priemyslu, ako aj o Ukrajine.

Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini, minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí Juraj Blanár (obaja Smer-SD) v utorok odcestovali na samit NATO v tureckej Ankare. Lídri členských štátov a partneri Aliancie tam budú diskutovať o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce.

Rozhovory budú na samite vedené aj o napĺňaní cieľov prijatých na minuloročnom samite v Haagu, o posilnení investícií do obrany a obranného priemyslu, ako aj o Ukrajine.

Hlavná časť samitu vyvrcholí plenárnym zasadnutím spojencov v stredu (8. 7.). Prezident by sa okrem toho vo štvrtok (9. 7.) mal zúčastniť aj na bilaterálnom stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.

Turecko hostí samit NATO druhýkrát.





(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)
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