Prezident: A. Záborská vždy obhajovala hodnoty, ktorým verila

Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vo veku 77 rokov zomrela v stredu (20. 8.) poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Záborská.

Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Anna Záborská bola rešpektovanou osobnosťou verejného života, ktorá vždy obhajovala hodnoty, ktorým verila. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na úmrtie poslankyne.

Hlava štátu vyzdvihla, že Záborská dlhé roky pôsobila vo verejnom živote ako poslankyňa Národnej rady SR a Európskeho parlamentu a bola zároveň lekárkou a členkou parlamentného výboru pre zdravotníctvo. „Vyslovujem úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine, blízkym i všetkým, ktorých táto správa zasiahla,“ doplnil Pellegrini.

Vo veku 77 rokov zomrela v stredu (20. 8.) poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Záborská. Na sociálnej sieti o tom informovala strana Kresťanská únia (KÚ).
