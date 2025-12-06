Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. december 2025Meniny má Mikuláš
Prezident: Aby koalícia dovládla, musí sa vrátiť k plneniu PVV

Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann

Správu budeme aktualizovať.

Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Jediným východiskom pre vládnu koalíciu, aby dovládla do riadnych parlamentných volieb, je vrátiť sa naspäť k poctivému napĺňaniu programového vyhlásenia vlády (PVV), riešeniu reálnych problémov ľudí a vyhýbať sa vlastným sporom. Myslí si to prezident SR Peter Pellegrini. Uviedol to v relácii STVR Sobotné dialógy.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
