Prezident: Aby koalícia dovládla, musí sa vrátiť k plneniu PVV
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Jediným východiskom pre vládnu koalíciu, aby dovládla do riadnych parlamentných volieb, je vrátiť sa naspäť k poctivému napĺňaniu programového vyhlásenia vlády (PVV), riešeniu reálnych problémov ľudí a vyhýbať sa vlastným sporom. Myslí si to prezident SR Peter Pellegrini. Uviedol to v relácii STVR Sobotné dialógy.
