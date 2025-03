Prezident: Akadémia vied môže byť prijímateľom prostriedkov na obranu

Bratislava 12. marca (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) by mohla byť jedným z prijímateľov navýšených prostriedkov na obranu. Slúžili by na výskum a vývoj. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol prezident SR Peter Pellegrini po návšteve akadémie. Pripomenul tiež, že v krátkej dobe opäť zvolá okrúhly stôl všetkých predsedov politických strán z parlamentu s cieľom zjednotiť postoj zahraničnej politiky Slovenska celého politického spektra.



"Ak hovoríme teraz v Európe o potrebe zvyšovania výdavkov na našu obranu a bezpečnosť, tak si myslím, že ak SR do budúcna bude postupne zvyšovať výdavky na obranu a bezpečnosť, časť týchto peňazí by mala byť použitá na výskum a vývoj a možno práve aj v SAV," vyhlásil prezident. Pomôcť by podľa neho mohla v oblastiach šifrovanej komunikácie, výskumu nových materiálov, systémov umelej inteligencie či digitálneho riadenia rôznych zariadení. Podotkol, že SAV by bola prínosom pre Ozbrojené sily SR aj dobrým partnerom pre výskum so slovenskými zbrojárskymi podnikmi.



Prezident si myslí, že zbraňové systémy sú oblasťou, ktorá do budúcna bude predstavovať veľkú časť rastu hrubého domáceho produktu Slovenska. "SAV so zvýšenými výdavkami zo strany Ministerstva obrany SR by mohla byť súčasťou aj tohto navyšovania zdrojov na našu obranu a bezpečnosť," doplnil s tým, že bude o tom hovoriť aj s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). "Myslím si, že toto je správna cesta, ako zvyšovať obranu a bezpečnosť SR a na druhej strane výrazne podporiť opäť skvelý excelentný slovenský výskum a vývoj, pretože taký sa v SAV robí," dodal.



K problematike obranyschopnosti Európy zvolala okrúhly stôl opozičných strán aj opozičná SaS, a to na 19. marca. Na stretnutí by chcela s opozičnými kolegami riešiť aj zvýšenie výdavkov na obranu.