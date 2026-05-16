Prezident Albánska Bajram Begaj navštívi Slovensko
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Prezident Albánska Bajram Begaj pricestuje na Slovensko na oficiálnu návštevu. V stredu (20. 5.) ho prijme slovenská hlava štátu Peter Pellegrini. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR s tým, že pôjde o historicky prvú návštevu albánskeho prezidenta v modernej histórii Slovenska.
„Hlavnými témami rokovaní medzi prezidentami budú európska integrácia Albánska, hospodárska spolupráca a bezpečnostná agenda v regióne západného Balkánu. Slovensko podporuje plnohodnotné členstvo Albánska v Európskej únii a zdôrazňuje význam rozširovania založeného na zásluhách,“ priblížili.
Debata bude aj o situácii v Kosove či o bezpečnostných výzvach na Blízkom východe. Témou bude tiež ekonomika. „Napriek výborným politickým vzťahom zostáva obchodná výmena na úrovni približne 131 miliónov eur ročne, čo nezodpovedá potenciálu oboch ekonomík. Perspektívne oblasti ďalšej spolupráce zahŕňajú energetiku, infraštruktúru, digitalizáciu, odpadové hospodárstvo a cestovný ruch. Albánsko zároveň zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v diverzifikácii energetických zdrojov pre Európu, najmä vďaka rozvoju LNG terminálu v prístave Vlora,“ ozrejmila prezidentská kancelária.
Prezidenti vo štvrtok (21. 5.) navštívia Pezinok. Mesto v septembri 2025 podpísalo memorandum o spolupráci s albánskym okresom Mirditë nachádzajúcim sa na severe krajiny. „Diskutovať budú o praktickej spolupráci medzi samosprávami či rozvoji turizmu,“ doplnili z kancelárie. Begaj sa počas svojej cesty stretne aj s premiérom SR Robertom Ficom (Smer-SD) a predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD).
Návšteva albánskeho prezidenta nadviaže na cestu prezidenta Pellegriniho do Albánska v marci minulého roka. „Týmto krokom sa otvorila nová etapa intenzívnejšej spolupráce medzi krajinami,“ podotkli z Kancelárie prezidenta SR.
