VIDEO: Prezident: Rozmanitosť a rôznorodosť posilňuje Slovensko

Bratislava 30. júna (TASR) - Rozmanitosť a rôznorodosť posilňuje SR. Národnostné komunity by v krajine mali žiť v mieri a synergii. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini po skončení pondelkového okrúhleho stola s predstaviteľmi národnostných komunít. Apeloval na to, aby národnostná príslušnosť nebola dôvodom na hádky či polarizáciu. Zdôraznil, že občanmi SR sú aj tí, ktorí majú inú národnosť.



„Nedovoľme prenášať veľké konflikty zo zahraničia medzi naše národnostné komunity, ktoré tu žijú, bez ohľadu na to, čo sa deje okolo vo svete, v mieri, pokoji a chcú tak zostať fungovať aj naďalej,“ poznamenal. Volal potom, aby sa konflikty či pnutia nevzťahovali na ľudí, ktorí s nimi nemajú nič spoločné. „Sú to ľudia, ktorí žijú na Slovensku, ktorí tu študujú, vychovávajú svoje deti, poctivo pracujú alebo trávia už zaslúženú zaslúženú starobu,“ doplnil.







Hlava štátu zároveň upozornila na problémy, s ktorými sa ľudia inej národnosti na Slovensku stretávajú. Volala preto po zlepšení niektorých procesov. Pellegrini avizoval, že na budúci týždeň sa má stretnúť s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS). Chce jej tlmočiť aj podnety k zefektívneniu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. „Aby sa všetci tí, ktorí organizujú nádherné festivaly alebo podujatia, vydávajú publikácie a organizujú rôzne projekty, dostali k prostriedkom podstatne skôr,“ povedal.



Za výzvu označil aj prípravu nového zákona o postavení národnostných menšín. Upozornil na to, že národnostné komunity po ňom už dlhodobo volajú. Predmetom diskusie sa musia podľa neho stať aj zákon o používaní jazykov národnostných menšín a zákon o štátnom jazyku SR. Apeloval na všetkých, ktorí budú tvoriť či upravovať legislatívu dotýkajúcu sa národnostných menšín, aby do procesu zapojili jej zástupcov.



Prezident si myslí, že je potrebné riešiť aj situáciu migrantov. Poukázal pri tom na to, že predstavitelia národnostných komunít, ktorí v SR žijú celé desaťročia, sú už začlenení do spoločnosti, no tí noví sa stále stretávajú s istými prekážkami. Hovoril o dlhom trvaní administratívneho procesu či získania termínu na ambasádach k sceleniu rodiny. Avizoval, že to bude tlmočiť ministerstvu zahraničných vecí.



Stretnutie zorganizoval Pellegriniho poradca pre národnostné Krisztián Forró. Ocenil ho za to. Na rokovaní sa okrem predstaviteľov národnostných komunít zúčastnili aj splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová, splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny Ákos Horony a splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.