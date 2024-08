Prezident apeluje na vládnu koalíciu, aby vyriešila zvolenie šéfa NRSR

Bratislava 26. augusta (TASR) - Vládna koalícia musí definitívne vyriešiť problém so zvolením nového predsedu Národnej rady (NR) SR. Apeluje na to prezident SR Peter Pellegrini po pondelkovom stretnutí s podpredsedom NR SR Petrom Žigom (Hlas-SD), ktorý je poverený riadením parlamentu. Prezident poukázal, že napriek tejto situácii nie je fungovanie NR SR ochromené. Apeloval na poslancov, aby prijímali zákony, ktoré budú riešiť skutočné problémy ľudí. Pellegrini zároveň avizuje, že ešte do konca roka predstúpi pred NR SR so správou o stave republiky.



"Prichádza čas, kedy treba definitívne rozhodnúť problém s vymenovaním a zvolením nového predsedu Národnej rady SR. Ak je politické napätie, tak treba jednoducho hľadať rozuzlenie tohto problému a neodkladať ho na neurčito, pretože to neprospieva k stabilite, a myslím si, že vládna koalícia musí byť schopná nájsť spôsob riešenia tejto situácie," vyhlásil prezident. Podotkol, že rešpektuje výsledky parlamentných volieb a nebude do procesu zasahovať ani naznačovať, ako by mal vyzerať výsledok. Parlament podľa jeho slov plnohodnotne vykonáva svoju funkciu aj teraz, "ale pre vyslanie signálu stability a schopnosti koalície nachádzať konsenzus by bolo dobré vyriešiť aj túto personálnu otázku," doplnil.



Pellegrini apeluje na poslancov, aby sa politická diskusia v parlamente, okrem nevyhnutných politických súbojov, vrátila k podstate veci a k prijímaniu zákonov, ktoré riešia reálne problémy občanov. "Slovenská republika má pred sebou závažnejšie problémy v oblasti hospodárstva, ekonomiky, sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva, to sú všetko výzvy, kde občania Slovenskej republiky očakávajú od vlády aj od parlamentu skutočné riešenia," skonštatoval.



Zároveň zdôraznil, že bez ohľadu na akékoľvek politické súboje opozície a koalície musia pomery v NR SR v hrubých rysoch rešpektovať výsledok parlamentných volieb. "Na druhej strane však platí, že žiadna funkcia, či v Národnej rade, v parlamente, vo vláde a v iných orgánov, nie je viazaná na konkrétne meno, ale apeloval som na pána povereného predsedu, aby sme dodržiavali minimálne rozloženie síl a nejaké parciálne a proporčné zastúpenie jednotlivých politických strán v orgánoch," priblížil prezident.



Avizoval tiež, že do konca tohto roku pred národnú radu predstúpi so správou o stave republiky, kde bude tlmočiť svoj osobný pohľad na to, ako by sa mala vyvíjať situácia na Slovensku v nasledujúcich mesiacoch a rokoch.



Prezident sa má v utorok (27. 8.) stretnúť aj s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD). "Následne potom budem pokračovať v stretnutiach s predsedami koaličných parlamentných strán, následne s predsedami opozičných parlamentných strán a, samozrejme, reagujúc na aktuálnu situáciu aj s príslušnými ministrami, pri ktorých to uznám za vhodné," doplnil. Chce sa tiež vrátiť k tradícii pravidelných stretnutí na úrovni troch najvyšších ústavných činiteľov k zásadným otázkam domácej i zahraničnej politiky.