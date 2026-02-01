< sekcia Slovensko
Prezident avizuje podpis novely zákona o rokovacom poriadku
Považuje za logické, že parlament hľadá aj v reakcii na decembrové dianie spôsob regulácie správania poslancov.
Bratislava 1. februára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini avizuje, že podpíše novelu zákona o rokovacom poriadku, ktorú v závere januára schválil parlament. V súvislosti s touto legislatívnou úpravou podčiarkol dôležitosť návratu k slušnému a korektnému správaniu. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.
Považuje za logické, že parlament hľadá aj v reakcii na decembrové dianie spôsob regulácie správania poslancov. „Aby sme neboli svedkami takýchto cirkusov, takýchto hádok, takýchto bitiek a urážok,“ uviedol. Keďže zákon nenadobudne účinnosť hneď po jeho podpise, plénum sa mu možno mohlo podľa prezidenta venovať až po vyriešení priorít vychádzajúcich z programového vyhlásenia vlády.
Pellegrini v diskusnej relácii tiež povedal, že víta odštartovanie procesu tvorby spracovania Vízie rozvoja Slovenska do roku 2040 pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. „V krátkom čase sa chystám navštíviť SAV, aby mi ozrejmili, ako chcú postupovať. Nemôže to byť len výsledok práce tejto vládnej garnitúry, musí to byť široká diskusia,“ doplnil s tým, že musí ísť o priority, ktoré sú nespochybniteľné naprieč celým politickým spektrom.
V súvislosti s úvahami o obsadení pozície veľvyslanca SR na Cypre Miroslavom Radačovským prezident informoval, že „proces je na stole“. Predpokladá, že do niekoľkých mesiacov padne rozhodnutie, „pokiaľ vláda na nominácii bude trvať“. Túto možnosť považuje Pellegrini za reálnu.
V prípade avizovaného podania žaloby na Súdny dvor EÚ pre zákaz ruského plynu ide podľa prezidenta o obhajovanie národnoštátnych záujmov Slovenska. V relácii hovoril o potrebe zodpovedania otázky, či mohol byť pri hlasovaní o tomto zákaze využitý tzv. inštitút väčšiny.
V rámci medzinárodného diania Pellegrini poukázal na eróziu vplyvu medzinárodných organizácií. „Som stále presvedčený, že stojí za to zabojovať o výraznejšiu reformu Organizácie spojených národov, ktorá bola 80 rokov garantom usporiadania sveta. Kde sa riešili najzávažnejšie vojenské konflikty alebo hrozby vojenských konfliktov,“ uzavrel.
