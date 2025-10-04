Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Reakcie najvyšších ústavných činiteľov SR na výsledky volieb v ČR

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok (3. 10.) a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Babiša.

Prezident blahoželá Babišovi, želá si rozvoj slovensko-českých vzťahov


Bratislava 4. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini blahoželá občanom Českej republiky k pokojným voľbám s vysokou účasťou. Gratuluje aj víťazovi volieb hnutiu ANO a jeho lídrovi Andrejovi Babišovi. Verí, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

„Blahoželám občanom Českej republiky k pokojným a demokratickým voľbám s vysokou volebnou účasťou. Blahoželám aj víťazovi volieb, hnutiu ANO a jeho predsedovi Andrejovi Babišovi. Verím, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov a pomôže oživiť spoluprácu v rámci krajín V4,“ napísal Pellegrini.



Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok (3. 10.) a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má ANO tesne pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok - má na konte 35 percent a druhá vládna koalícia SPOLU iba 23 percent.

Volebná účasť dosiahla takmer 61 percent.


R. Raši gratuluje A. Babišovi k presvedčivému víťazstvu vo voľbách


Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) gratuluje lídrovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi k víťazstvu vo voľbách v Českej republike. Teší sa aj na rokovanie predsedov parlamentov i oboch vlád tak, „ako sme na to boli zvyknutí“. Uviedol to v stanovisku, ktoré TASR zaslali z odboru komunikácie Kancelárie NR SR.

„Gratulujem Andrejovi Babišovi k presvedčivému víťazstvu vo voľbách. Držím palce, aby bola nová česká vláda čím skôr zložená, a už teraz sa teším na spoločné rokovanie nielen nás predsedov parlamentov, ale aj českej a slovenskej vlády, tak ako sme na to boli zvyknutí,“ uviedol šéf slovenského parlamentu.

.

