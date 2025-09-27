Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident bude chcieť hovoriť s premiérom i ministrom financií

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Správu aktualizujeme.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Pred podpisom konsolidačného balíka chce prezident SR Peter Pellegrini ešte hovoriť s premiérom Robertom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obaja Smer-SD). Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Pýtať sa ich bude chcieť aj na to, ako vidia ekonomickú situáciu krajiny do budúcna.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

