Prezident bude chcieť hovoriť s premiérom i ministrom financií
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Pred podpisom konsolidačného balíka chce prezident SR Peter Pellegrini ešte hovoriť s premiérom Robertom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obaja Smer-SD). Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Pýtať sa ich bude chcieť aj na to, ako vidia ekonomickú situáciu krajiny do budúcna.
