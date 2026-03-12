Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident bude hovoriť so šéfom NRSR o stave legislatívneho procesu

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian

Hlavnou témou stretnutia bude stav legislatívneho procesu a nevyriešené témy s tým spojené, uviedla prezidentská kancelária.

Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v pondelok (16. 3.) popoludní stretne v Prezidentskom paláci s predsedom Národnej rady (NR) SR Richardom Rašim (Hlas-SD). TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

„Hlavnou témou stretnutia bude stav legislatívneho procesu a nevyriešené témy s tým spojené,“ uviedla prezidentská kancelária.
