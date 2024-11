Prezident uviedol, že bude pozorne sledovať vývoj schôdze parlamentu

Bratislava 22. novembra (TASR) - Prezident Peter Pellegrini bude pozorne sledovať vývoj decembrovej schôdze Národnej rady SR, do ktorej podľa neho na základe vyjadrenia poslancov vstupuje vládna koalícia so 76 poslancami. Pripomenul, že v súčasnej ťažkej situácii a v čase vojny za hranicami by malo mať Slovensko stabilnú oporu v parlamente a nie takúto krehkú. Nemyslí si, že aktuálne hrozia predčasné voľby. Hlava štátu však deklaruje, že je pripravený na akýkoľvek scenár.



"Samozrejme, že ako prezident si želám, aby Slovenská republika mala stabilnú vládu rešpektujúc výsledky volieb. V ťažkých časoch, s vojnou za hranicami, v ťažkej ekonomickej situácii našich najväčších partnerov, recesii v Nemecku a podobne, by som si veľmi želal, aby vláda na Slovensku mala stabilnú oporu v parlamente a nie takúto krehkú. Ale nateraz si nemyslím, že hrozia Slovensku z krátkodobého hľadiska predčasné voľby," povedal Pellegrini počas výjazdu v obci Tokajík v okrese Stropkov. V zmysle svojich ústavných práv a povinností je pripravený na akýkoľvek scenár.



Hlava štátu vníma, že momentálne sú pomery vládnej väčšiny v parlamente krehké, ale na predčasné voľby podľa neho treba rozhodnutie "väčšej väčšiny" slovenského parlamentu. "Aj prípadná strata väčšiny vlády v parlamente nemusí automaticky znamenať predčasné voľby. Na to bude musieť byť buď tri mesiace nefunkčný parlament, ktorý by som potom mohol rozpustiť, alebo by sa muselo nájsť 90 poslancov národnej rady, ktorí by prijali uznesenie o skrátení svojho volebného obdobia," ozrejmil Pellegrini s tým, že nateraz ide o predčasné debaty.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend na sneme Smeru-SD vyhlásil, že je potrebné pripravovať sa aj na iné alternatívy politického vývoja, ako sú parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027. Zároveň odmieta udržiavať vládnu väčšinu rešpektovaním politického vydierania. Po tom, čo poslanci Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík odišli z klubu SNS, má vládna koalícia oficiálne v parlamente 76 poslancov.