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Prezident by vrátil novelu volebného zákona, ak sa zníži počet krúžkov
Obmedzenie tohto počtu považuje za zásah do demokratického práva voliča slobodne si vybrať svojich zástupcov.
Autor TASR
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Bratislava 22. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini by vrátil parlamentu novelu volebného zákona, ak by sa znížil počet krúžkov na dva. Žiadal by, aby občanom zostala zachovaná možnosť vyjadriť svoju preferenciu minimálne štyrmi krúžkami. Obmedzenie tohto počtu považuje za zásah do demokratického práva voliča slobodne si vybrať svojich zástupcov. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii televízie JOJ 24 Politika 24. V zrušení voľby poštou zo zahraničia hlava štátu problém nevidí.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.