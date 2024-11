Prezident chce podporovať aktivity k odsudzovaniu nenávisti voči ženám

Bratislava 5. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini chce podporovať aktivity smerujúce k potlačeniu a odsudzovaniu nenávisti voči ženám a dievčatám. Podporu prisľúbil odchádzajúcej holandskej veľvyslankyni Gabrielle Sancisiovej, ktorú v utorok prijal. Spoločne v Prezidentskej záhrade zasadili oranžové tulipány ako symbol priateľstva a dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Holandskom.



Iniciatívu proti násiliu na ženách podporovala aj Pellegriniho predchodkyňa Zuzana Čaputová. "Pani veľvyslankyňa zvolá všetkých veľvyslancov a spoločne vyšleme signál, že aj Slovensko je krajina, kde sa netoleruje nenávisť voči ženám a dievčatám len z titulu, že sú ženy. Za to by nemali byť vystavené tlaku, nenávisti a nedajbože násiliu," uviedol prezident.







Sancisiová podľa Pellegriniho prispela k rozvoju vzťahov medzi SR a Holandskom. Byť veľvyslankyňou na Slovensku bola pre ňu podľa jej slov česť. Taktiež bolo pre ňu potešením spoznať túto krajinu, stretnúť veľa dobrých ľudí a naučiť sa trochu po slovensky. "S pani veľvyslankyňou som sa stretával na rôznych pozíciách veľmi často. Bola to veľmi aktívna veľvyslankyňa, ktorá sa nezúčastňovala na aktivitách len v Bratislave, ale navštívila všetky kúty SR," povedal Pellegrini.



Poukázal na to, že Holandsko patrí medzi najväčších investorov na Slovensku. Pôsobí tu podľa prezidenta veľa firiem, ktoré majú základné sídlo v Holandsku. "Som rád, že Holandsku sa tu darí, že zamestnáva veľmi veľa ľudí a prichádzajú noví investori," podotkol prezident. Pripomenul, že nový holandský investor má prísť do Vranova nad Topľou, kde pri výrobe tepelných čerpadiel vytvorí viac ako 700 nových pracovných miest.



Hlava štátu si zároveň váži iniciatívu "Záhrada talentov" z holandskej strany. Ide o pilotný projekt pre študentov slovenských univerzít, ktorí počas štúdia môžu mať prax či stáž priamo v medzinárodných spoločnostiach na Slovensku. Týmto podľa prezidenta možno udržať študentov doma bez toho, aby chceli pre skúsenosti odísť do zahraničia. "Bol by som rád, keby sa tento pilotný projekt rozšíril aj do ďalších regiónov a na viacero firiem," skonštatoval. Pellegrini tiež dúfa, že projekt si osvojí aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) a "Záhrada talentov" sa bude realizovať aj na ďalších školách a firmách.



Prezident pripomenul aj memorandum, ktoré podpísal Národný ústav detských chorôb v Bratislave s holandským Centrom princeznej Maximy. "Je na nás, aby sme spolu s ministrom zdravotníctva robili kroky k tomu, aby sa toto memorandum posunulo ďalej a ťažili sme z toho, že takáto špičková holandská nemocnica si za jedného z mála zahraničných partnerov vybrala práve našu slovenskú nemocnicu," poznamenal. Bude rád, ak bude SR v oblasti medicíny spolupracovať s Holandskom aj v budúcnosti.