Prezident chce vystúpiť so správou o stave republiky

Bratislava 28. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini plánuje vystúpiť so správou o stave republiky na prvej schôdzi Národnej rady (NR) SR v roku 2025. Uviedol to v rozhovore pre TASR. Prvá riadna schôdza NR SR by sa mala začať vo februári.



"Určite plánujem v parlamente vystupovať so správami o stave republiky. Myslel som, že to urobím prvýkrát už v tomto roku, ale vzhľadom na tú celú situáciu a vývoj som chcel ešte počkať, ako to nakoniec všetko dopadne," povedala hlava štátu.



Pellegrini bude správy podľa vlastných slov prednášať v pléne v priebehu roka pri akejkoľvek vážnejšej situácii. Nechce to obmedziť len na jedno vystúpenie raz za rok. "V prípade potreby som pripravený prísť do parlamentu aj častejšie, ale najbližšie plánujem, že by som sa mohol prihovoriť vláde a poslancom na začiatku prvej schôdze, ktorá sa uskutoční v roku 2025," povedal.