Prezident: Či premiér pôjde na oslavy do Moskvy, ukáže až čas

Bratislava/Trenčín 27. novembra (TASR) - Či predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) pôjde na oslavy skončenia druhej svetovej vojny do Moskvy, ukáže podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho až čas, je to však jeho právo. Hlava štátu to vyhlásila počas tlačovej konferencie v Trenčíne.



"On tento svoj záujem prejavuje už dlhodobo, je to jeho legitímne právo, ja ho komentovať nebudem. Ešte tam nie je a do 9. mája je ešte veľmi ďaleko. Uvidíme nakoniec, ako to všetko dopadne," vyhlásil prezident.



Pellegrini zároveň poznamenal, že pri medializovanom zámere podpredsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) ísť na pracovnú cestu do Ruska má rozhodujúce slovo podpredseda NR SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD). Myslí si, že ak sa raz vzťahy s Ruskou federáciou majú po skončení vojny na Ukrajine obnoviť, mali by byť návštevy na úrovni, ktoré dokážu niečo vybaviť a dohodnúť. Všetky ostatné návštevy sú podľa neho zbytočné.



Fico v stredu informoval, že dostal pozvanie zúčastniť sa na ruských oslavách 80. výročia víťazstva nad fašizmom v Moskve a prijal ho.