Prezident ČR privíta začiatkom marca Pellegriniho a Van der Bellena

Praha/Bratislava 19. februára (TASR) - Na zámku Slavkov neďaleko Brna sa 5. marca uskutoční stretnutie prezidentov Slavkovského formátu (S3). Český prezident Petr Pavel na južnej Morave privíta prezidentov SR a Rakúska Petra Pellegriniho a Alexandra Van der Bellena. Hlavy štátov sa stretnú aj so študentmi prihraničných regiónov. V stredu to oznámila Pavlova kancelária, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Česko tento samit organizuje pri príležitosti výročia desiatich rokov existencie tohto formátu. Ide o vôbec prvé spoločné stretnutie na úrovni hláv štátov," uviedla Pavlova kancelária.



Súčasťou samitu bude podľa nej aj stretnutie prezidentov so študentmi stredných škôl z prihraničných regiónov zo všetkých troch krajín, ktorí sú autormi úspešných projektov v oblasti inovácií a nových technológií.



Slovenský a český prezident sa naposledy stretli 11. februára počas Globálneho akčného samitu o umelej inteligencii v Paríži. Zhodli sa, že vzájomné vzťahy ČR a SR sa dostávajú do fázy, ktorá prerastá z hodnotenia názorov jednotlivých politikov na negatívne názory proti celému národu a krajine, čo obaja považujú za škodlivé. Pavel už vtedy avizoval, že na najbližšom stretnutí práve v Slavkove by sa chceli pokúsiť "upokojiť emócie".



"Myslím si, že tam bude vhodná príležitosť, ako z oboch strán trochu upokojiť emócie a zachovať si, samozrejme, právo vyjadriť názor na to, ako sa pozeráme na zahraničnú politiku," povedal vtedy český prezident. Pellegrini potom doplnil, že sa spoločne s Pavlom chcú vrátiť k štandardným priateľským vzťahom krajín.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)