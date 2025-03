Politici si uctili pamiatku Dušana Čaploviča a vyzdvihli jeho zásluhy

Politici si pripomenuli zosnulého D. Čaploviča, vyjadrili sústrasť pozostalým

Dušan Čaplovič Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 7. marca (TASR) - Dušan Čaplovič bol politik generácie, v ktorej sa úspech rodil tvrdou prácou, vášnivými diskusiami a presvedčivým programom, nie výkrikmi na sociálnych sieťach. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini. Vyjadril všetkým blízkym Čaploviča úprimnú sústrasť. Označil ho za široko vzdelaného a rozhľadeného človeka, ktorý zanechal v národe, spoločnosti a politike hlbokú stopu.Prezident vnímal Čaploviča ako akademika s vlastným názorom na všetky aspekty sveta mimo politiky.napísal prezident na sociálnej sieti.odkázala hlava štátu.Vo štvrtok (6. 3.) vo večerných hodinách zomrel slovenský politik, historik a archeológ Dušan Čaplovič. V minulosti pôsobil ako podpredseda vlády SR a minister školstva a bol aj podpredsedom strany Smer-SD.Pamiatku zosnulého politika Dušana Čaploviča si pripomenuli viacerí politici. Vyzdvihli jeho osobnosť a poukázali na jeho zásluhy a politickú prácu. Vyjadrili zároveň úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym. Vyplýva to z ich vyjadrení na sociálnej sieti.Strana Smer-SD, ktorej bol Čaplovič v minulosti podpredsedom, naňho spomína ako na výnimočnú osobnosť. Zanechal podľa nej nezmazateľnú stopu v oblasti histórie, archeológie a politiky. Jeho stratu označila za citeľnú nielen pre ňu, ale aj pre celú SR.dodala.Správu o úmrtí prijal so zármutkom aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).poznamenal. Na Čaploviča si zaspomínal aj líder strany SaS a exminister školstva Branislav Gröhling.odkázal zosnulému.